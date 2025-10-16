  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Dhanteras 2025 : धनतेरस पर इस तरह से करें निवेश , मां लक्ष्मी की कृपा से चमकेगी किस्मत और बरसेगा धन

Dhanteras 2025 : धनतेरस पर इस तरह से करें निवेश , मां लक्ष्मी की कृपा से चमकेगी किस्मत और बरसेगा धन

सनातन धर्म में पंच दिवसीय प्रकाश पर्व पर धनत्रयोदशी  मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है।इस साल 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन शुभ और लाभ की कामना से खरीदारी या निवेश करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dhanteras 2025 : धनतेरस पर इस तरह से करें निवेश , मां लक्ष्मी की कृपा से चमकेगी किस्मत और बरसेगा धन

Dhanteras 2025 : धनतेरस पर इस तरह से करें निवेश , मां लक्ष्मी...

16 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज योजनाएं सफल होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी...जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

16 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आज योजनाएं सफल होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत...

Govatsa Dwadashi 2025 : गोवत्स द्वादशी इस दिन मनाई जाएगी , जानें शुभ मुहूर्त और नियम

Govatsa Dwadashi 2025 : गोवत्स द्वादशी इस दिन मनाई जाएगी , जानें...

Dev Uthani Ekadashi 2025 Date : देव उठनी एकादशी से शुरू होंगे सभी शुभ काम , जानिए तिथि और मुहूर्त

Dev Uthani Ekadashi 2025 Date : देव उठनी एकादशी से शुरू होंगे...

Diwali 2024 Maa Lakshmi Pujan : दिवाली पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करें उनके प्रिय फूलों से, विधिवत पूजन से भर जाएंगे धन भंडार

Diwali 2024 Maa Lakshmi Pujan : दिवाली पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न...

15 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आर्थिक मामलों में मिल सकते हैं अवसर...जानिए किन राशियों की बदलगी आज किस्मत?

15 अक्टूबर 2025 का राशिफलः आर्थिक मामलों में मिल सकते हैं अवसर...जानिए...