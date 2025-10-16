Dhanteras 2025 : धनतेरस पर इस तरह से करें निवेश , मां लक्ष्मी की कृपा से चमकेगी किस्मत और बरसेगा धन

Dhanteras 2025 : सनातन धर्म में पंच दिवसीय प्रकाश पर्व पर धनत्रयोदशी मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है।इस साल 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन शुभ और लाभ की कामना से खरीदारी या निवेश करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। पैसे निवेश करने पर उसमें कई गुना वृद्धि होने की मान्यता जुड़ी हुई है।

इस बार धनतेरस का पर्व पर ग्रह गोचर शुभ स्थान पर विराज रहे हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं और यह स्थिति ‘हँसपंचपुरुष महायोग’ और ‘लाभ योग’ बना रही है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यदि राशि के अनुसार कोई धन का निवेश करता है तो उसकी पूरे साल आर्थिक स्थिति मजबूत और सुख-समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते है कि किस राशि के लिए किस चीज में निवेश करना अत्यधिक लाभप्रद साबित हो सकता है।

मेष राशि (Aries)

आपके लिए इस धनतेरस में शेयर बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लाभ योग है।

वास्तु सलाह: दक्षिण दिशा में घी का दीप जलाएं, धन का प्रवाह स्थिर रहेगा।

वृषभ राशि (Taurus)

शुक्र स्वामी होने से लग्जरी, ज्वेलरी, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में निवेश शुभ रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

बुध के प्रभाव से कम्युनिकेशन, मीडिया, एजुकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म में निवेश करें।

कर्क राशि (Cancer)

गुरु के उच्च होने से बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस क्षेत्र में निवेश अत्यंत फलदायी रहेगा।

सिंह राशि (Leo)

आपके लिए रियल एस्टेट, फिल्म, ग्लैमर और पब्लिक सेक्टर में निवेश लाभदायक रहेगा।

कन्या राशि (Virgo)

बुध ग्रह के कारण ट्रेडिंग, फार्मा और एनालिटिकल कंपनियों में निवेश करें।

तुला राशि (Libra)

शुक्र के स्वग्रही होने से लक्जरी, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और फैशन इंडस्ट्री में निवेश उत्तम रहेगा।

उपाय: गुलाबी या सफेद वस्त्र में केसर रखकर तिजोरी में रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आपके लिए माइनिंग, तेल, एनर्जी और केमिकल सेक्टर के शेयर लाभ देंगे।

धनु राशि (Sagittarius)

गुरु स्वामी होने से एजुकेशन, कंसल्टेंसी, टूरिज्म और धार्मिक संस्थानों में निवेश लाभ देगा।

पीले धातु या पीतल के पात्र खरीदें।

मकर राशि (Capricorn)

शनि स्वामी हैं, इसलिए मेटल, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करें।

उपाय: तिल का तेल का दीपक पश्चिम दिशा में जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश करें।

मीन राशि (Pisces)

गुरु के अनुग्रह से फार्मा, शिक्षा, और वेलनेस इंडस्ट्री में निवेश लाभदायक रहेगा।