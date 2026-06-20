दिलजीत दोसांझ के नाम पर अमेरिका में घोषित हुआ खास दिन, फैंस के लिए बना यादगार पल

Bollywood Updates: पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। अमेरिका के लॉस एंजिलिस सिटी काउंसिल ने उनके सम्मान में 6 जनवरी 2027 को आधिकारिक तौर पर ‘दिलजीत दोसांझ डे’ घोषित किया है। इस घोषणा के बाद दुनियाभर में उनके प्रशंसकों के बीच खुशी की लहर है।

दिलजीत ने इस सम्मान की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए इसे अपने करियर का बेहद खास पल बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पंजाबी संगीत और दक्षिण एशियाई संस्कृति के लिए भी गर्व का विषय है। उनकी पोस्ट सामने आते ही लाखों फैंस ने बधाइयों की झड़ी लगा दी।

पिछले कुछ वर्षों में दिलजीत ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट, फिल्मों और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ने उन्हें ग्लोबल स्टार के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन ने उनके सांस्कृतिक योगदान को औपचारिक सम्मान देने का फैसला किया।

मनोरंजन जगत के जानकारों का मानना है कि यह उपलब्धि भारतीय कलाकारों के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी दिखाती है। पहले जहां भारतीय कलाकारों की पहचान सीमित बाजार तक थी, वहीं अब वे दुनिया के बड़े मंचों पर लगातार सम्मान हासिल कर रहे हैं। दिलजीत की यह उपलब्धि आने वाले कलाकारों के लिए भी प्रेरणा मानी जा रही है।