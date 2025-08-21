यूपी खाद की किल्लत पर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, सपा का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के बहराइच जिले में किसानों को हो रही खाद की किल्लत को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किसानों की पीड़ा को देखते हुए अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद जितेंद्र प्रताप सिंह जीतू ने कहा कि आज किसान उर्वरक के लिए दर-दर भटक रहा है और हम सत्ताधारी पार्टी में किसान मोर्चा के पद पर होकर भी किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं।

बहराइच। यूपी के बहराइच जिले में किसानों को हो रही खाद की किल्लत को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किसानों की पीड़ा को देखते हुए अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद जितेंद्र प्रताप सिंह जीतू ने कहा कि आज किसान उर्वरक के लिए दर-दर भटक रहा है और हम सत्ताधारी पार्टी में किसान मोर्चा के पद पर होकर भी किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अन्नदाता किसान उर्वरक के लिए लाइन लगा रहा है और पुलिस की लाठियां खा रहा है लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही हैं। यही वजह है कि हम अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा न कर पाने के कारण भाजपा से त्यागपत्र दे रहे हैं।

खाद की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से गुरुवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। किसानों के लिए प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ दिख रहा है की अन्नदाता किसान लाइन लगाने के बाद भी उर्वरक नहीं पा रहे हैं।

तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि सभी जनपदों में खाद की कोई कमी नहीं है जबकि दूसरी तरफ सभी खरीद सेंटरों पर बड़े पैमाने पर किसानों की भीड़ देखी जा रही है जिसमें महिला एवं पुरुष किसान घंटों लाइन लगाने के बाद भी खाद नहीं पा रहे हैं।

