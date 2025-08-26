  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. डीके शिवकुमार ने RSS गान सुनाने पर मांगी माफी, बोले- मैंने बस भाजपा टांग खींचने की कोशिश की, मेरा इरादा किसी की भावना ठेस पहुंचाना नहीं था

डीके शिवकुमार ने RSS गान सुनाने पर मांगी माफी, बोले- मैंने बस भाजपा टांग खींचने की कोशिश की, मेरा इरादा किसी की भावना ठेस पहुंचाना नहीं था

DK Shivakumar apologized, RSS Song Row: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस गान की दो पंक्तियां पढ़ दी थीं। जिसको लेकर कांग्रेस के कई विधायकों के खुलकर नाराजगी जाहिर की है। अब इस मामले में डीके शिवकुमार ने माफी मांग ली है। शिवकुमार ने कहा कि अगर कांग्रेसियों और इंडिया गठबंधन को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगना चाहते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

DK Shivakumar apologized, RSS Song Row: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस गान की दो पंक्तियां पढ़ दी थीं। जिसको लेकर कांग्रेस के कई विधायकों के खुलकर नाराजगी जाहिर की है। अब इस मामले में डीके शिवकुमार ने माफी मांग ली है। शिवकुमार ने कहा कि अगर कांग्रेसियों और इंडिया गठबंधन को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगना चाहते हैं।

पढ़ें :- UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, एमके बशाल बनाए गए डीजी होमगार्ड

आरएसएस का गान सुनाने पर सफाई देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, “…मैंने बस टिप्पणी की और उनकी (भाजपा) टांग खींचने की कोशिश की। मेरे कुछ दोस्त राजनीतिक छलांग लगा रहे हैं, इसका दुरुपयोग करने और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं… मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अगर किसी को ठेस पहुँची है, तो मुझे उनके लिए दुख है। मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं।”

कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने आगे कहा, “… कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति मेरी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। मैं एक कांग्रेसी के रूप में मरूंगा… मेरे बहुत सारे अनुयायी और दोस्त हैं, पार्टी लाइन से परे, विभिन्न राजनीतिक दलों में, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : बाइक सवार मनचलों ने सरेराह महिलाओं से छेड़खानी की, करतूत कैमरे में कैद, पुलिस एक्शन के बाद बदली आरोपियों की चाल

Video Viral : बाइक सवार मनचलों ने सरेराह महिलाओं से छेड़खानी की,...

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता की दिशा में आज का दिन अहम

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता...

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या,...

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, एमके बशाल बनाए गए डीजी होमगार्ड

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया...

डीके शिवकुमार ने RSS गान सुनाने पर मांगी माफी, बोले- मैंने बस भाजपा टांग खींचने की कोशिश की, मेरा इरादा किसी की भावना ठेस पहुंचाना नहीं था

डीके शिवकुमार ने RSS गान सुनाने पर मांगी माफी, बोले- मैंने बस...

पीएम मोदी लोकजीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ जनता के विश्वास को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वयं अपनी डिग्री सार्वजनिक करें : अमिताभ ठाकुर

पीएम मोदी लोकजीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ जनता के विश्वास...