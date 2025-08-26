डीके शिवकुमार ने RSS गान सुनाने पर मांगी माफी, बोले- मैंने बस भाजपा टांग खींचने की कोशिश की, मेरा इरादा किसी की भावना ठेस पहुंचाना नहीं था

DK Shivakumar apologized, RSS Song Row: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस गान की दो पंक्तियां पढ़ दी थीं। जिसको लेकर कांग्रेस के कई विधायकों के खुलकर नाराजगी जाहिर की है। अब इस मामले में डीके शिवकुमार ने माफी मांग ली है। शिवकुमार ने कहा कि अगर कांग्रेसियों और इंडिया गठबंधन को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगना चाहते हैं।
DK Shivakumar apologized, RSS Song Row: डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस गान की दो पंक्तियां पढ़ दी थीं। जिसको लेकर कांग्रेस के कई विधायकों के खुलकर नाराजगी जाहिर की है। अब इस मामले में डीके शिवकुमार ने माफी मांग ली है। शिवकुमार ने कहा कि अगर कांग्रेसियों और इंडिया गठबंधन को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगना चाहते हैं।
आरएसएस का गान सुनाने पर सफाई देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, “…मैंने बस टिप्पणी की और उनकी (भाजपा) टांग खींचने की कोशिश की। मेरे कुछ दोस्त राजनीतिक छलांग लगा रहे हैं, इसका दुरुपयोग करने और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं… मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अगर किसी को ठेस पहुँची है, तो मुझे उनके लिए दुख है। मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं।”
कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने आगे कहा, “… कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति मेरी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। मैं एक कांग्रेसी के रूप में मरूंगा… मेरे बहुत सारे अनुयायी और दोस्त हैं, पार्टी लाइन से परे, विभिन्न राजनीतिक दलों में, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता।”