Health Tips: हल्के में न लें जी घबराना, हार्ट अटैक आने पर सुबह-सवेरे ऐसे ही 5 संकेत देता है शरीर

आज के समय दिल के दौरे के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।  अक्सर ऐसे मामले सामने आने पर मन में एक ही सवाल आता है कि अचानक ऐसा कैसे हो गया है, लेकिन असल में कुछ भी अचानक नहीं होता है। अक्सर हार्ट अटैक आने से पहले हमारा शरीर कई तरह के सिग्नल देता है। जरूरत है, तो बस उसे समझने की। आइए आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताते हैं, जो अक्सर सुबह-सुबह नजर आते हैं और हार्ट अटैक का इशारा देते हैं।

बिना किसी वजह पसीना आना

अगर आपकी नींद अक्सर ठंडे पसीने के साथ हो रही है, तो इसे हल्के में न लें। अचानक बिना वजह ऐसा पसीना आना दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है, जब शरीर हार्ट अटैक के स्ट्रेस और ब्लड सर्कुलेशन की कमी के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह सामान्य पसीने के विपरीत चिपचिपा और असामान्य होता है।

बांह, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द

जरूरी नहीं है कि दिल का दौरा पड़ने पर हमेशा सीने में ही दर्द हो। कुछ मामलों में यह दर्द अन्य हिस्सों में भी होता है। यह दर्द पीठ, कंधों, गर्दन, जबड़े या बाएं हाथ में भी होता है। जब आप जागने के बाद आपको भी इस तरह का दर्द महसूस होता है, मतली होती है या छाती पर भार जैसा महसूस होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको दिल से जुड़ी कोई समस्या है।

सांस लेने में तकलीफ

अगर आपको बिना किसी मेहनत सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, खासकर सुबह उठते समय अगर आपको सांस से जुड़ी समस्या हो रही है, तो यह एक खतरनाक लक्षण हो सकता है। ऐसा तब होता है, जब हार्ट में ब्लड का संचार कम हो जाता है, जिससे शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए थकान के साथ होने वाली सुबह सांस लेने में तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 

 

 

