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तो कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई थी दुनिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न की मौत, चार साल बाद बेटे ने किया बड़ा दावा

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ( Renowned Spinner Shane Warne) के निधन के चार साल बाद उनके बेटे जैक्सन ने दावा किया है कि इस दिग्गज स्पिनर की मौत संभवतः कोविड के टीकों (COVID-19 Vaccine) के कारण हुई थी जो उन्हें 'काम करने के लिए मजबूरन लेने पड़े थे।'

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ( Renowned Spinner Shane Warne) के निधन के चार साल बाद उनके बेटे जैक्सन ने दावा किया है कि इस दिग्गज स्पिनर की मौत संभवतः कोविड के टीकों (COVID-19 Vaccine) के कारण हुई थी जो उन्हें ‘काम करने के लिए मजबूरन लेने पड़े थे।’

पढ़ें :- Covid-19 Vaccine : कोविड वैक्सीन पर विशेषज्ञों का 'U-turn', नई गाइडलाइन में बताया कि अब किन्हें लगवाना होगा हर साल टीका?

महान स्पिनर शेन वॉर्न ( Renowned Spinner Shane Warne) के निधन के चार साल बाद उनके बेटे जैक्सन ने दावा किया है कि इस दिग्गज स्पिनर की मौत संभवतः कोविड के टीकों (COVID Vaccine) के कारण हुई थी जो उन्हें ‘काम करने के लिए मजबूरन लेने पड़े थे।’ जैक्सन ने ‘2 वर्ल्ड्स कोलाइड पॉडकास्ट’ पर बात करते हुए अपने पिता की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को भी स्वीकार किया। वॉर्न का 2022 में थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उस समय उनकी उम्र 52 वर्ष थी।

मुझे पक्का लगता है टीके की वजह से हुई मौत

जैक्सन वॉर्न जैक्सन ने कहा, ‘मुझे पक्का लगता है कि इसमें (कोविड टीके का) हाथ था। मुझे नहीं लगता कि अब यह कहने से किसी तरह का विवाद पैदा होगा। भले ही डैड (पिताजी) को पहले से ही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं, लेकिन मुझे लगता है कि टीका लगाने के कारण उनकी बीमारी खुलकर सामने आ गई। यह एक ऐसी बात है जिससे मैं हमेशा सोचता रहता हूं।’

उन्होंने कहा, कि जैसे ही मैंने फोन रखा तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि मैंने तुरंत सरकार को दोषी ठहराया। मैंने तुरंत कोविड और टीके को दोषी ठहराया।’ जैक्सन ने कहा कि उन्होंने शोक सभा में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से खुद को बड़ी मुश्किल से रोका था।

उन्होंने कहा कि शायद यह समझदारी भरा कदम था कि मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरी स्थिति बिल्कुल अलग होती। लेकिन मुझे यही महसूस हुआ। ‘डैड ठीक थे, उन्होंने 3 या 4 डोज लगवाए थे’ जैक्सन ने कहा, ‘पहले भी दिल का दौरा पड़ने से बहुत से लोग मर रहे थे। लेकिन डैड ठीक थे। मुझे लगता है उन्होंने तीन या चार (टीके) लगवाए होंगे। वह टीका नहीं लगवाना चाहते थे लेकिन अन्य लोगों की तरह काम करने के लिए उन्हें मजबूरन इन्हें देना पड़ा।’

उन्होंने कहा, कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता हूं क्योंकि इससे केवल गुस्सा ही बढ़ता है। गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है।’ वॉर्न की जीवनशैली के बारे में जैक्सन ने कहा कि धूम्रपान और शराब पीने के बावजूद वह अपेक्षाकृत स्वस्थ थे। उन्होंने कहा कि ‘उस समय डैड स्वस्थ थे, खुश थे। वे काफी समय बाद इतने अच्छे दिख रहे थे। वह जरूर धूम्रपान करते थे और शराब पीते थे, लेकिन 80 और 90 वर्ष की उम्र के कई लोग डैड की तुलना में कहीं अधिक धूम्रपान करते हैं और शराब पीते हैं।’ वॉर्न निधन से कुछ महीने पहले कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। जब उनकी अचानक मौत हुई तो तब वह किसी तरह की गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे थे।

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