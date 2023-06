क्या आप जानते हैं शराब लीवर ही क्यों हमला करती हैं, सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Have you ever thought about drinking alcohol? : अक्सर आपने सुना होगा कि शराब (Liquor) पीने वालों को पीने से रोकने के लिए लोग कहते है ज्यादा मत पीओ नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा या सड़ जाएगा। लीवर शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे शरीर को छोड़ कर शराब (Liquor) सीधा लीवर (Lever) पर ही असर क्यों डालती है।

अधिक शराब (Liquor) पीने से लीवर ही खराब क्यों होता है। लीवर (Lever) शरीर के डायजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा होता है। मतलब हम जो खाते है उसमें से पोषक तत्व और बुरे तत्व को भी लीवर (Lever) के पास पहुंचते है।यहां हर्मोनल की रिसाइकलिंग का काम होता है।

लिवर के आंतों के बैक्टिरिया और पुराने ब्लड सेल्स भी होते है। इनका ब्रेकडाउन होने के बाद यह पीले रंग का पीलूरुबिन पिग्मेंट बनाते है। यही कारण है कि पेशाब का रंग पीला होता है।लीवर शरीर के सभी हानिकारक (Harmful) तत्वों को पूरी तरह से साफ कर देता है।

जैसे अल्होकल को पहले एसिडिक एसिड फिर पानी और सीओ2 में बदल देता है। इसके अलावा ये डेली करीब एक लीटर बाइल जूस भी तैयार करता है। इससे अलग अलग अंगों में जाकर पाचन में हेल्प करता है।

शराब (Liquor) पीते ही इसका पहला घूट पूरे शरीर को परेशान कर सकता है। पेट में जाकर यह गैस्ट्रिक एसिड को परेशान करती है। अगर आप जरुरत से अधिक शराब (Liquor) पीते हैं तो पेट की लाईनिंग पर बुरा असर डालता है। लीवर (Lever) शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। लगातार अल्कोहल पीने पर से शराब को ही फैट के तौर पर जमा करने लगता है।