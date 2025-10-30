Bigg Boss 19 :'फालतू में चढ़ो मत...', फरहाना भट्ट पर फूटा अशनूर कौर का गुस्सा

  1. हिन्दी समाचार
टीवी का सबसे चर्चित  रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अशनूर कौर को काफी पसंद किया जा रहा है। अशनूर का गेम फैंस को काफी पसंद आ रहा है।  कई लोग अशनूर के लुक्स के दीवाने हो गए हैं, तो कुछ लोग एक्ट्रेस की तमीज की तारीफ कर रहे हैं, जिस वजह से वह अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं।  अशनूर कौर का शो में कई कंटेस्टेंट के साथ पंगा हुआ है। फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल से उनका कई बार विवाद हुआ है, लेकिन अब अशनूर ने हर किसी को करारा जवाब दिया है।  इस पर अनशूर के फरहना को जमकर सुनाया है।

फरहाना भट्ट से भिड़ीं अशनूर कौर

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का नया प्रोमो सामने आया है।  इस प्रोमो में अशनूर कौर का गुस्सा साफ देखने के लिए मिल रहा है. अशनूर किचन एरिया में नजर आ रही हैं और उन्हें फरहाना भट्ट खाने को लेकर टोकती हैं. फरहाना भट्ट उन्हें कहती हैं, ‘अशनूर तुम और अभिषेक कितने अहसान फरामोश हो. जब आप चिला बना सकते थे तो पराठे बनाने में क्या परेशानी थी. आपने सिर्फ पांच लोगों के लिए पोहा बनाया और नहीं..’ इस पर अशनूर बोलती हैं, ‘ये मेरी ड्यूटी नहीं है. मैं फिर भी कर रही हूं.’ इस पर फरहाना बोलती हैं, ‘चिला नहीं बनाया आपने…’ इस पर दोनों की बहस हो जाती है और फिर फरहाना आगे बोलती हैं, ‘मैंने सुबह ही बोला था पोहा या उपमा नहीं खाया जा सकता.’

फरहाना पर फूटा अशनूर का गुस्सा

फरहाना की बात पर अशनूर कौर बेहद गुस्से में आ जाती हैं । उन्होंने कहा कि आप पोक कर रहे हो फालतू में… तो मैं क्यों करूं. ये बात सुनकर फरहाना भी बोल पड़ती हैं, ‘आप कर रहे हो तो सबके लिए करो ना…’. अशनूर भी शांत नहीं रह पातीं और बोलती हैं, ‘अरे तो जान थोड़ी ना ले लोगे बच्चे की. गलती सबसे होती है. जितना होता है कर रहे हो. 2 महीने से किचन में परेशान कर रहे हो.’ इस विवाद में कुनिका सदानंद कूद पड़ती हैं और बोलती हैं, ‘हमें तो किसी ने परेशान नहीं किया.’ इसके बाद फरहाना अशनूर को सजा देने की बात करती हैं तो अशनूर बोलती हैं, ‘कॉमन सेंस ही नहीं है यहां किसी में. फालतू में चढ़ो मत मुझपर. इसमें है ही नहीं वो …’ फरहाना आखिर में बोलती हैं, ‘तुम्हारे पास तो बहुत है.’ तब अशनूर बोलती हैं, ‘फिर बोलती हो मुझसे 10 साल बड़ी हो.’ सोशल मीडिया पर ये प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है.

