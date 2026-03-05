आप रोज सुबह पिएं ये खास ड्रिंक, सुस्ती और थकान होगी छूमंतर

नई दिल्ली। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान और सुस्ती आम समस्या बन चुकी है। कई लोग सुबह उठते ही खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। दिनभर काम करने का मन नहीं करता, शरीर भारी-भारी लगता है और थोड़ी सी मेहनत में भी कमजोरी महसूस होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह शरीर का संकेत है कि उसे सही पोषण और देखभाल की जरूरत है।

अक्सर थकान की वजह नींद की कमी, गलत खानपान, पानी कम पीना या शरीर में आयरन और विटामिन की कमी हो सकती है। ऐसे में दवाइयों की बजाय आप एक आसान घरेलू उपाय अपनाकर अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। आप रोज सुबह नींबू, शहद और अदरक वाला गुनगुना पानी पी सकते हैं। यह ड्रिंक शरीर को प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा देने का काम करता है और दिनभर एक्टिव बनाए रखने में मदद करता है।

कैसे बनाएं ये ड्रिंक?

एक गिलास गुनगुना पानी लें। उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। एक चम्मच शहद मिलाएं। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें। अच्छी तरह मिलाकर खाली पेट पिएं। यह ड्रिंक बनाना बहुत आसान है और घर की रसोई में मौजूद चीजों से तैयार हो जाता है।

जानें इसके फायदे क्या हैं?

नींबू में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शहद प्राकृतिक शुगर का अच्छा स्रोत है, जो तुरंत ऊर्जा देता है। अदरक शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे सुस्ती कम होती है।

पाचन तंत्र को बनाता है मजबूत

अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं रहता या गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या रहती है, तो यह ड्रिंक काफी मददगार है। जब पाचन अच्छा होता है, तो शरीर हल्का और तरोताजा महसूस करता है। शरीर को डिटॉक्स करता है- यह ड्रिंक शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे शरीर अंदर से साफ रहता है और थकान कम महसूस होती है।

बढ़ाता है मेटाबॉलिज्म

सुबह खाली पेट यह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहता है।

कितने समय तक पिएं?

इसे रोज सुबह खाली पेट पीने की आदत डालें। लगभग 2–3 हफ्तों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। हालांकि अगर आपको डायबिटीज, एसिडिटी या कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सिर्फ एक ड्रिंक पी लेने से सारी समस्या खत्म नहीं होगी। इसके साथ-साथ आपको अपनी जीवनशैली में भी सुधार करना होगा। रोज कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें, हरी सब्जियां और फल खाएं, ज्यादा तला-भुना खाने से बचें, दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। अगर लंबे समय तक थकान बनी रहती है, तो खून की कमी, थायरॉइड या विटामिन की कमी भी वजह हो सकती है। ऐसे में जांच करवाना जरूरी है। छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाकर आप अपनी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आज से ही इस खास ड्रिंक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और सुस्ती-थकान को कहें अलविदा।