Ducati Panigale V2 : डुकाटी की नई पैनिगेल V2 भारत में हुई लॉन्च , जानें कीमत और खासियत

Ducati Panigale V2 : इटैलियन सुपर बाइक निर्माता डुकाटी ने भारत में अपनी पॉपुलर सुपर बाइक 2025 पैनिगेल V2 को लॉन्च कर दिया है। इसके पहले बाइक को EICMA 2024 में पेश किया गया था। और अब भारतीय सड़कों पर धमाल मचाने को तैयार है। कीमत की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.12 लाख रुपये और V2 S की 21.10 लाख रुपये है। इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल नया इंजन है।

इंजन

नई पैनिगेल V2 में नया 890cc, 90-डिग्री V-ट्विन इंजन लगा है, जिसने पुराने 955cc सुपरक्वाड्रो इंजन से रिप्लेस किया गया है। इसमें दिया इंजन 10,750rpm पर 120hp की पावर और 8,250rpm पर 93.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह नया इंजन पिछले 150hp वाले मॉडल की तुलना में 30 hp कम पावर देता है। कंपनी का कहना है कि इसे पिछली बाइक की तुलना में हल्का बनाया गया है।

एडजस्टेबल मार्जेची फोर्क

हार्डवेयर की बात करें तो, मानक पैनिगेल V2 में पूरी तरह से एडजस्टेबल मार्जेची फोर्क और कायाबा मोनोशॉक मिलता है, जबकि V2 S में दोनों तरफ प्रीमियम ओहलिन्स सस्पेंशन मिलता है। ब्रेकिंग का काम ब्रेम्बो M50 मोनोब्लॉक कैलिपर्स संभालते हैं, जिन्हें पिरेली डियाब्लो रोसो 4 टायरों के साथ जोडा गया है।

फीचर्स

वहीं फीचर्स की बात करें तो इसमें कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, और एक द्वि-दिशात्मक (Bi-directional) क्विकशिफ्टर दिया है। इसके V2 S वेरिएंट में लॉन्च कंट्रोल और पिट लिमिटर भी मानक रूप से मिलते हैं।