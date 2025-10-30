Ducati Panigale V2 : डुकाटी की नई पैनिगेल V2 भारत में हुई लॉन्च , जानें कीमत और खासियत

  1. हिन्दी समाचार
इटैलियन सुपर बाइक निर्माता डुकाटी ने भारत में अपनी पॉपुलर सुपर बाइक 2025 पैनिगेल V2 को लॉन्च कर दिया है। इसके पहले बाइक को EICMA 2024 में पेश किया गया था।

By अनूप कुमार 
Updated Date

