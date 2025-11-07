Ducati Multistrada V4 Pikes Peak : लॉन्च हुई डुकाटी की सुपर एडवेंचर बाइक मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक, हाईवे राइड के लिए एकदम परफेक्ट 

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak : डुकाटी ने भारतीय बाज़ार में हाई-परफॉर्मेंस एडवेंचर बाइक मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक को 36.17 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह मल्टीस्ट्राडा V4 का ज़्यादा परफॉर्मेंस-केंद्रित वर्ज़न है और स्टैंडर्ड वर्ज़न से 5 लाख रुपये ज़्यादा महंगा है। इस कीमत पर, यह स्पोर्ट टूरिंग मशीन (Sport Touring Machine) के लिए उच्च-स्पेक कंपोनेंट्स और ज़्यादा सटीक एर्गोनॉमिक्स प्रदान करता है। बाइक दिखने में बेहद स्पोर्टी है और इसमें ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे रेस ट्रैक से लेकर लंबी हाईवे राइड के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं।

इंजन

वहीं डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक का परफॉर्मेंस 1,158 सीसी V4 ग्रांटुरिस्मो इंजन से आता है, जो बाइक के स्टैंडर्ड वर्जन जैसा ही है। यह इंजन 10,750 आरपीएम पर 170 एचपी की पावर और 9,000 आरपीएम पर 123 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें एडवांस्ड सिलेंडर डिएक्टिवेशन सिस्टम (Advanced Cylinder Deactivation System) दिया गया है, जो अपडेटेड मल्टीस्ट्राडा V4 (Updated Multistrada V4) में भी दिया गया है। यह धीमी स्पीड पर रियर सिलेंडर को डिएक्टिवेट कर देता है। इसका ऑयल चेंज इंटरवल 15,000 किलोमीटर और वाल्व सर्विस 60,000 किलोमीटर पर होती है, जिससे मेंटेनेंस की चिंता काफी कम हो जाती है।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में इसमें रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी दी गई है जो Adaptive Cruise Control (ACC), Blind Spot Detection (BSD) और Forward Collision Warning (FCW) जैसे फीचर्स को सपोर्ट करती है। ये फीचर्स भारतीय ट्रैफिक कंडीशन के अनुसार डिजाइन किए गए हैं ताकि लंबी दूरी की राइड और भी सुरक्षित हो।