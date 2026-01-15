वनडे सीरीज के बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने कप्तान, मिला बड़ा मौका

नई दिल्ली : न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज (ODI Series) टीम इंडिया (Team India) के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को उनकी घरेलू टीम हैदराबाद में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सिराज रणजी ट्रॉफी में दो मैच के लिए हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। सिराज को राहुल सिंह की जगह टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को मुंबई और छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच में कमान मिली है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 (Ranji Trophy 2025-26) में हैदराबाद की टीम एलीट ग्रुप डी में शामिल है।

इस ग्रुप में हैदराबाद को अब तक खेले गए पांच मैचों में से सिर्फ एक में जीत मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। वही अब हैदराबाद की टीम को लीग के अपने आखिरी दो मैचों में पहले मुंबई के खिलाफ 22 जनवरी से भिड़ना है। वहीं छत्तीसगढ़ के खिलाफ उसका दूसरा मैच 29 जनवरी से है। ये दोनों मैच हैदराबाद को अपने होमग्राउंड पर खेलना है।

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) रणजी ट्रॉफी 2025-26 (Ranji Trophy 2025-26) के सीजन में मुंबई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। भारतीय टीम (Team India) के साथ कमिटमेंट कारण वह अपनी घरेलू टीम हैदराबाद के लिए उपलब्ध नहीं थे। फिलहाल वह टीम इंडिया (Team India) के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए अब तक वनडे मैचों में वह कुछ खास प्रभावी नहीं रहे हैं। सिराज ने मैच दो मैचों में सिर्फ 2 विकेट ले पाए हैं। सीरीज का तीसरा मैच राजकोट में खेला जाएगा, जिसमें वह 18 जनवरी को एक्शन में दिखेंगे। इस मैच के बाद सिराज रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) में वापसी करेंगे।

31 साल के मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) टीम इंडिया (Team India) के लिए अब तक कुल 109 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें 45 टेस्ट, 48 वनडे और 16 टी20 मैच शामिल है। सिराज अब तक कुल 88 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 26.44 की औसत से 309 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि हैदराबाद के खिलाफ इस सीजन के अपने दो मैचों में सिराज गेंदबाजी से कहर बरपाएंगे।