  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. DUSU Poll Results: एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 सीटें जीतीं, एनएसयूआई एक पर विजयी

DUSU Poll Results: एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 सीटें जीतीं, एनएसयूआई एक पर विजयी

DUSU Poll Results: एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 सीटें जीतीं, एनएसयूआई एक पर विजयी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराकर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

DUSU Poll Results: एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 सीटें जीतीं, एनएसयूआई एक पर विजयी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराकर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है।

पढ़ें :- DUSU Election 2025: वोटिंग के बीच NSUI ने ABVP पर ईवीएम से छेड़छाड़ के लगाए आरोप, मचा बवाल

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले आर्यन मान ने कहा, “मुझे अध्यक्ष चुनने के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की है। दीपिका ने संयुक्त सचिव पद भी हासिल किया है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस वर्ष एबीवीपी की डूसू टीम पूरी लगन से काम करेगी।”

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में प्रमुख विजेता 

अध्यक्ष: आर्यन मान (एबीवीपी)

उपाध्यक्ष: राहुल झांसला (एनएसयूआई)

सचिव: कुणाल चौधरी (एबीवीपी)

संयुक्त सचिव: दीपिका झा (एबीवीपी)

18 सितंबर को ईवीएम के जरिये हुए थी वोटिंग

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में गुरुवार को 50 से ज़्यादा घटक कॉलेजों के 2.75 लाख से ज़्यादा योग्य छात्रों ने वोट डाले। 195 बूथों वाले 52 केंद्रों पर 711 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के ज़रिए मतदान हुआ। अंतिम मतदान 39.45 प्रतिशत रहा। इस साल, चार मुख्य छात्र संघ पदों – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव – के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से नौ उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए, जबकि शेष 12 उम्मीदवार अन्य तीन पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा नेता आजम खान की रिहाई अटकी, ये बड़ी वजह आई सामने

सपा नेता आजम खान की रिहाई अटकी, ये बड़ी वजह आई सामने

भाजपा ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया बड़ा आरोप, पीएम आवास में यासीन मलिक को खिलाई गई बिरयानी

भाजपा ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया बड़ा आरोप, पीएम...

E20 पेट्रोल से Ferrari हुई खराब, सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को टैग कर मांगा जवाब

E20 पेट्रोल से Ferrari हुई खराब, सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन...

एमडीए ने रेलवे की जमीन का रास्ता दिखा कर बेच दिये 123 EWS मकान, अब रेलवे कर रहा हैं रास्ता बंद, नगर विधायक क्षेत्रवासियों से मिलने पहुंचे

एमडीए ने रेलवे की जमीन का रास्ता दिखा कर बेच दिये 123...

पतंजलि पर भड़के मीलॉर्ड, बोले- केस वापस लीजिए वरना भारी जुर्माना भरने को हो जाइए तैयार

पतंजलि पर भड़के मीलॉर्ड, बोले- केस वापस लीजिए वरना भारी जुर्माना भरने...

बिहार चुनाव: घोड़े की सवारी कर तेजस्वी यादव ने दी छोटे सरकार को चुनौती- देखे वीडियो

बिहार चुनाव: घोड़े की सवारी कर तेजस्वी यादव ने दी छोटे सरकार...