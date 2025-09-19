DUSU Poll Results: एबीवीपी ने अध्यक्ष समेत 3 सीटें जीतीं, एनएसयूआई एक पर विजयी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराकर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाले आर्यन मान ने कहा, “मुझे अध्यक्ष चुनने के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की है। दीपिका ने संयुक्त सचिव पद भी हासिल किया है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस वर्ष एबीवीपी की डूसू टीम पूरी लगन से काम करेगी।”

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में प्रमुख विजेता

अध्यक्ष: आर्यन मान (एबीवीपी)

उपाध्यक्ष: राहुल झांसला (एनएसयूआई)

सचिव: कुणाल चौधरी (एबीवीपी)

संयुक्त सचिव: दीपिका झा (एबीवीपी)

18 सितंबर को ईवीएम के जरिये हुए थी वोटिंग

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में गुरुवार को 50 से ज़्यादा घटक कॉलेजों के 2.75 लाख से ज़्यादा योग्य छात्रों ने वोट डाले। 195 बूथों वाले 52 केंद्रों पर 711 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के ज़रिए मतदान हुआ। अंतिम मतदान 39.45 प्रतिशत रहा। इस साल, चार मुख्य छात्र संघ पदों – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव – के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से नौ उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए, जबकि शेष 12 उम्मीदवार अन्य तीन पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।