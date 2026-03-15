Meesho Mega Blockbuster Sale :  यहां चल रही मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, 80% तक डिस्काउंट, देखें ऑफर्स

Meesho Mega Blockbuster Sale : ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में तेजी से उभरती सफल कंपनी Meesho ने अपनी मेगा ब्लॉकबस्टर सेल शुरू कर दी है। ई-कॉमर्स बाजार में धूम मचाते हुए इस सेल में ग्राहकों को 80% तक की बचत का मौका मिल रहा है। किचन एप्लायंसेज से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज और ऑडियो गैजेट्स तक, ढेरों प्रोडक्ट्स बेहद कम दाम पर उपलब्ध हैं। कंपनी का दावा है कि यह सेल ग्राहकों को बजट-फ्रेंडली शॉपिंग का अनुभव देगी।

ऑडियो और मोबाइल एक्सेसरीज

सेल में नेकबैंड, TWS और इयरबड्स बेहद कम दाम पर खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा चार्जर अडैप्टर, केबल और मोबाइल कवर की बड़ी रेंज भी डिस्काउंट पर उपलब्ध है।

किचन और होम प्रोडक्ट्स

Meesho सेल में किचन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ऑयल डिस्पेंसर और छोटे इलेक्ट्रिक कुकर भी लिस्ट किये गए हैं। महज ₹500 में मिलने वाले ये इलेक्ट्रिक कुकर सब्जियां, दाल, सूप और चावल बनाने के लिए परफेक्ट हैं।

स्पेशल गैजेट्स

सेल में USB गैस लाइटर जैसे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल गैस चूल्हा जलाने या केक की मोमबत्ती जलाने के लिए किया जा सकता है।