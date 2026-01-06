पहले डाका डाला गया, अब बनेगा मील का पत्थर...VB-G RAM G पर सीएम योगी का बड़ा बयान

  1. हिन्दी समाचार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जीरामजी के बारे में विस्तार से जानकारी दी और विपक्ष पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि, जीरामजी में रोजगार की गारंटी है। वीबी-जी राम से पार्दिशता बढ़ेगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

उन्होंने कहा, ‘विकसित भारत-रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण 2025 पारित हो गया है, वह लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय उनका INDI गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून को लेकर कई सवाल उठा रहा है, जबकि देश, किसानों, मजदूरों और गांवों के विकास के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए लेकिन NDA का आभार व्यक्त करने के बजाय, INDI गठबंधन खुले तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी पुरानी परंपराओं का समर्थन कर रहा है’।

उन्होंने कहा कि, वीबीजी रामजी एक्ट की विशेषताओं को देखें तो यह एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसे पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, गारंटी देने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति बनाने, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांच में वृद्धि हो के लिए पारित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह (VB-G RAM G एक्ट) विकसित भारत की नींव बनेगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब राज्य विकसित हों। राज्य तभी विकसित होंगे जब हमारी बुनियादी इकाई, यानी गांव, विकसित होगा। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेंगे, जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, तभी विकसित भारत का सपना आगे बढ़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद देता हूं।”

