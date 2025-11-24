Health Tips : सर्दियों में इन 3 तरीकों से खाएं अखरोट, ताकत और एनर्जी पाते ही शरीर में आने लगेगी गर्मी, मिलेंगे भरपूर फायदे

  1. हिन्दी समाचार
सर्दियों में खास कर आप स्किन केयर और  अच्छी सेहत के लिए  तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं।  लेकिन आज से आप कुछ और फॉलो करें । बता दें कि  सर्दियां आते ही रोजाना 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत बना लें। जिसमें काजू, बादाम और अखरोट जरूर शामिल करें। अखरोट ऐसा ड्राई फ्रूट है जो दिल, दिमाग और आपके पूरे शरीर के लिए दवा के जैसा काम करता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E, फोलेट, मैग्नीशियम और जरूरी मिनरल होते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सर्दियों में खास कर आप स्किन केयर और  अच्छी सेहत के लिए  तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं।  लेकिन आज से आप कुछ और फॉलो करें । बता दें कि  सर्दियां आते ही रोजाना 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत बना लें। जिसमें काजू, बादाम और अखरोट जरूर शामिल करें। अखरोट ऐसा ड्राई फ्रूट है जो दिल, दिमाग और आपके पूरे शरीर के लिए दवा के जैसा काम करता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E, फोलेट, मैग्नीशियम और जरूरी मिनरल होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। दिमाग तेज करने में अखरोट मदद करता है। शरीर को ताकतवर बनाने के लिए और सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए अखरोट जरूर खाएं।

सर्दियों में कैसे खाएं अखरोट?

अखरोट भिगोकर खाएं- सर्दी हों या गर्मी आपको अखरोट और बादाम भिगोकर ही खाना चाहिए। सर्दी में भी अखरोट खाने के लिए 2-3 अखरोट रात भर पानी भिगो दें। भीगे हुए अखरोट पचाना आसान होता है। इससे शरीर पोषक तत्वों को जल्दी अवशोषित करता है। अखरोट को भिगोकर खाने से उसके एंटीऑक्सीडेंट और बढ़ जाते हैं।

दूध में अखरोट डालकर खाएं- सर्दियों में अखरोट का दूध में डालकर भी पी सकते हैं। बादाम मिल्क की तरह वॉलनट मिल्क भी सर्दियों में बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए 5–6 भीगे अखरोट को पानी के साथ ब्लेंड करें। स्वा बढ़ाने के लिए इसमें हरी इलायची और शहद डालें। अखरोट के पेस्ट को दूध में पकाएं और शहद या गुड़ डालकर इसे पी लें। इससे शरीर को तुरंत एनर्जी और गर्मी मिलेगी।

अखरोट का पाउडर बनाकर खाएं- अगर आपको ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है तो अखरोट का पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को पाउडर फॉर्म में अखरोट खिलाना आसान है। इसके लिए अखरोट का पाउडर बना लें और उसे ओट्स, दलिया, दही या स्मूदी में डालकर खाएं। इस तरह अखरोट खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होगा और शरीर को ओमेगा-3 और प्रोटीन भरपूर मिलेगा।

अखरोट खाने के फायदे

  1. ठंड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना अखरोट जरूर खाने चाहिए। अखरोट खाने से शरीर मजबूत बनेगा और आप कहीं ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे।
  2. अखरोट को ब्रेन सुपरफूड कहा जाता है। इसे खाने से याददाश्त तेज होती है और भूलने की बीमारी का खतरा कम होता है। अखरोट में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B6 भरपूर होता है।
  3. अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल को मजबूत रखने में मदद करते हैं। अखरोट खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है।
  4. अखरोट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट दिमाग की कोशिकाओं की हिफाजत करते हैं, जिससे मेमोरी शार्प होती है और स्ट्रेस भी कम होता है।
  5. अखरोट पाचन सुधारने, कब्ज दूर करने और इम्युनिटी बढ़ाने में भी असरदार है। भीगे हुए अखरोट नसों को मजबूत करते हैं और शरीर में होने वाली कमजोरी को दूर करते हैं।
  6. रोजाना अखरोट खाने से त्वचा में शाइन आती है। इससे एजिंग को कम किया जा सकता है। अखरोट खाने से बालों को पोषण मिलता है और बढ़ती उम्र का असर धीमा होता है।

 

 

 

