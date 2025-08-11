Ecuador nightclub shooting :  इक्वाडोर के नाइट क्लब में हिंसक घटना , आठ लोगों की मौत , तीन घायल

इक्वाडोर में ताज़ा हिंसक घटना (violent incident) में रविवार को एक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।
खबरों के अनुसार,अधिकारियों ने बताया कि भारी हथियारों से लैस संदिग्ध मोटरसाइकिल और दो वाहनों में सवार होकर आए थे। यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि गोलीबारी की वजह क्या थी। यह गोलीबारी देश के दक्षिण-पश्चिमी तट पर एल ओरो प्रांत (El Oro Province) के पास बंदूकधारियों द्वारा एक नाव पर हमला करने के दो दिन बाद हुई। उस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लापता हैं, जब संदिग्धों ने नाव पर विस्फोटक फेंके थे।