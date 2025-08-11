Ecuador nightclub shooting :  इक्वाडोर के नाइट क्लब में हिंसक घटना , आठ लोगों की मौत , तीन घायल

इक्वाडोर में ताज़ा हिंसक घटना (violent incident) में रविवार को एक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। खबरों के अनुसार, दक्षिण अमेरिकी देश में यह गोलीबारी तटीय प्रांत गुआयास (Coastal Province of Guayas) के ग्रामीण इलाके सांता लुका (Santa Luca) में हुई, जिसे देश के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक माना जाता है। पुलिस के एक बयान के अनुसार, 20 से 40 साल के बीच की उम्र के सात पीड़ितों की क्लब में और आठवें की अस्पताल में मौत हो गई।

खबरों के अनुसार,अधिकारियों ने बताया कि भारी हथियारों से लैस संदिग्ध मोटरसाइकिल और दो वाहनों में सवार होकर आए थे। यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि गोलीबारी की वजह क्या थी। यह गोलीबारी देश के दक्षिण-पश्चिमी तट पर एल ओरो प्रांत (El Oro Province) के पास बंदूकधारियों द्वारा एक नाव पर हमला करने के दो दिन बाद हुई। उस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लापता हैं, जब संदिग्धों ने नाव पर विस्फोटक फेंके थे।