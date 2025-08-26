पीएम मोदी की फ़र्ज़ी डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने मारा छापा : वंशराज दुबे

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की डिग्री को लेकर उठे सवालों के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। आप यूपी के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे, अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल और आप नेता मनोज मिश्रा ने प्रेस क्लब, लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की “फर्जी डिग्री” से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ईडी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) के घर छापा मारा है।

मंत्री बने ही नहीं, फिर भी फर्जी केस

मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे (Chief Spokesperson Vanshraj Dubey) ने कहा कि भाजपा और ईडी जिस अस्पताल निर्माण मामले को लेकर 31 जगहों पर छापेमारी कर रही है, वह 2016 से 2018 का है। दिलचस्प बात यह है कि उस दौरान सौरभ भारद्वाज मंत्री पद पर थे ही नहीं। वह तो 2023 में मंत्री बने। ऐसे में किसी गैर-मंत्री के खिलाफ केस बनाना फर्जी और बेबुनियाद है।

वंशराज दुबे ने आरोप लगाया कि यह वही मामला है जिससे पहले सत्येंद्र जैन को चार साल तक जेल में रखा गया और आखिरकार ईडी-सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट देकर पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा—“जो प्रधानमंत्री कहते हैं की मैं तो फकीर हूं, झोला उठा कर चल दूंगा, वही जनता से अपनी डिग्री तक छुपा रहे हैं। आज अगर वह डिग्री नहीं दिखा रहे, तो कल झोले में क्या छुपाकर ले जाएंगे, यह कोई नहीं जानता।”

पीएम मोदी क्यों नहीं दिखाते अपनी डिग्री?

अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल ने कहा कि भाजपा बार-बार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर आप नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। “दरअसल यह सब प्रधानमंत्री की डिग्री पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने की घटिया साज़िश है। प्रधानमंत्री को साफ-साफ जनता के सामने आकर डिग्री दिखानी चाहिए। आखिर इसमें शर्म कैसी है?

विनय पटेल ने दावा किया कि आप का हर नेता पिछले सभी झूठे मामलों की तरह इस मामले में भी निर्दोष साबित होगा। हम आंदोलन से निकली पार्टी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा मिशन जारी रहेगा और भाजपा जितनी चाहे फर्जी कार्रवाई कर ले, हमें झुका नहीं सकती।