प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी देना चाहते हैं एजाज खान, बोले ''मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा...'

वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद जी महाराज लंबे समय से अपनी दोनों किडनियों के बिना ही जीवन जी रहे हैं। इन दिनो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। इस खबर से प्रेमानंद महाराज के भक्त बहुत चिंता में हैं। महाराज के स्वस्थ की चिंता सिर्फ हिन्दू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी दुआ मांग रहे हैं । उनकी दीवानगी सिर्फ एक धर्म में नहीं है बल्कि हर धर्म में है। हाल ही में अजमेर दरगाह में लोगों ने दुआ मांगी थी। अब वहीं एक्टर एजाज खान ने प्रेमानंद जी महाराज को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई है। प्रेमानंद जी महाराज फिलहाल किडनी फेलियर की समस्या से परेशान रहे हैं। मंगलवार को एजाज खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोवर्स से गुरु प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए प्रार्थना करने की अपील की है।

एजाज खान ने शेयर की वीडियो

वीडियो में एजाज खान ने प्रेमानंद जी महाराज की तारीफ़ करते हुए कहा कि वह एक ऐसी शख्स हैं, जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला और न ही कभी किसी को भड़काया है. एजाज खान ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि”मेरा जी करता है मैं उन्हें मिलने जाऊ और अगर मेरी किडनी मैच हो जाएं, तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं.” उन्होंने आगे कहा, “यारों, उनके लिए दुआ करो के ये शख्स 100 साल और जिएं और हिंदुस्तान का और हम सबका भला करे. वहीं उन्होंने अंतिम में कहा कि, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा सर.”