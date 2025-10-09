Elvish Yadav को प्रेमानंद महाराज से मिली खास सलाह , बोले ‘इस जन्म में सुख भोग लो, अगला ठीक नहीं…

मनोरंजन कि दुनिया से जुड़े न जाने कितने सेलेब्स को देखा गया की वो प्रेमानंद महाराज के दर पर सर झुकते हैं । अब वहीं ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के विनर एल्विश यादव ने भी प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की है। उनकी इस खास मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एल्विश ने न केवल प्रेमानंद महाराज का हालचाल पूछा बल्कि उनसे एक खास वादा भी कर दिया। वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने एल्विश यादव को खास सलाह दी है। आइए जानते है दोनों लोगों के बीच क्या बातचीत हुई।

प्रेमानंद महाराज से मिले एल्विश यादव

बता दें एल्विश यादव ने जब महाराज के सेहत का हाल पूछा, तो महाराज ने कहा, ‘अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं. लेकिन भगवान ने ऐसा किया है कि अभी आपसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. बस इतनी कृपा है. दोनों किडनी फेल हैं, अब ठीक क्या होना है? अब तो जाना है. आज नहीं तो कल जाना है.’ इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने कहा कि राधा नाम सबका मंगल करेगा और सबको जीवन दान देगा और कामना पूरी करेगा. ‘प्रेमानंद चला जाएगा, लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा.

एल्विश से प्रेमानंद महाराज ने पूछा कौन-सा सवाल

इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने एल्विश यादव से पूछा कि क्या वो राधा नाम का जप करते हैं? उन्होंने कहा थोड़ा तो किया करो क्योंकि पूर्व पॉवर की वजह से वो उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पॉवर कहां हैं. प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा वर्तमान में भगवान का पॉवर है. उन्होंने एल्विश यादव को ऊंगली पर काउंटर पहनने की भी सलाह दी और कहा कि 10 हजार बार राधा नाम जप किया करो. इसके बाद उन्होंने एल्विश से सवाल किया करोगे? तो उन्होंने हां बोला. फिर जब महाराज ने पूछा कितने? तो एल्विश ने जवाब में कहा 10 हजार बार.

प्रेमानंद महाराज बोले- ‘शराब की बोतल लेकर गिलास में…’

प्रेमानंद महाराज ने कहा, ‘हमारे भारत के कई ऐसे नौजवान हैं, जिन्हें लाखों-करोड़ों लोग फॉलो करते हैं. अब अगर ये शराब की बोतल लेकर गिलास में डालकर पीते हुए दिखेंगे, तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे. अगर ये राधा बोलेंगे, तो लाखों राधा बोलेंगे. इसलिए हमारे जो नवयुवक हैं, वो गंदी आदतों से मुक्त हों. गंदी आदत करने वाले भले इस जन्म में तुम सुख भोग लो, लेकिन अंतिम परिणाम ठीक नहीं रहेगा. फाइनल सही होना चाहिए.’