अमर्त्य सेन और शमी को SIR सुनवाई का नोटिस भेजने पर चुनाव आयोग की सफाई, CEO ने कहा- ये सिर्फ रूटीन चुनावी वेरिफिकेशन

Kolkata: नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, अर्जुन अवॉर्ड विजेता क्रिकेटर मोहम्मद शमी और बंगाली एक्टर से TMC सांसद बने देव को SIR की तरफ से भेजे गए समन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के ऑफिस ने बुधवार को सफाई दी है। मुख्य चुनाव अधिकारी ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि तीनों चर्चित हस्तियों को SIR की तरफ से भेजे गए समन एक रूटीन चुनावी वेरिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा थे, न कि कोई टारगेटेड कार्रवाई।

दरअसल, देश की तीनों जानी-मानी हस्तियों को जारी किए गए नोटिस से विवाद खड़ा हो गया था। मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के ऑफिस के स्पष्टीकरण के अनुसार, गिनती के फॉर्म की जांच से पता चला कि संबंधित मतदाताओं ने अनिवार्य लिंकिंग कॉलम खाली छोड़ दिए थे। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, ऐसे मामलों में अपने आप सुनवाई होती है, और इन व्यक्तियों को कई अन्य ऐसे ही मतदाताओं के साथ बुलाया गया था।

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस ने एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट में कहा, “एन्यूमरेशन फॉर्म से साफ पता चलता है कि वोटर ने लिंकिंग कॉलम खाली छोड़ दिए हैं।” अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के मामले पर बात करते हुए, CEO के ऑफिस ने कहा कि विदेश में रहने वाले वोटर के तौर पर जमा किया गया उनका एन्यूमरेशन फॉर्म परिवार के एक सदस्य, शांताभानु सेन को मिला था, जिन्होंने उन्हें उनकी मां, अमिता सेन से जोड़ा था। CEO के ऑफिस ने कहा, “क्योंकि वोटर और उनकी मां की उम्र में 15 साल से कम का अंतर था, इसलिए ERO नेट पोर्टल ने लॉजिकल गड़बड़ी को फ्लैग किया।”

उन्होंने आगे कहा कि “दूसरे गड़बड़ी वाले मामलों की तरह ही डॉ. अमर्त्य सेन के लिए भी नोटिस जारी किया गया था।” वोटर की ज़्यादा उम्र को देखते हुए, CEO के ऑफिस ने कहा, “क्योंकि वोटर की उम्र 85 साल से ज़्यादा है, इसलिए ERO/AERO ने BLO के साथ उनके घर जाकर औपचारिकताएं पूरी कीं।” CEO के ऑफिस ने यह भी बताया कि सभी मामलों में अपनाई गई प्रक्रिया एक जैसी थी और EC के नियमों के अनुसार थी, और नोटिस जारी करने में कोई खास या चुनिंदा कार्रवाई शामिल नहीं थी।