यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ी SIR की समय-सीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग (EC) ने विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (SIR) 2026 के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तारीख को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ये राहत उन 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई है, जहां अभी तक अपेक्षित संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त नहीं हो पाई थी।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (EC) ने विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (SIR) 2026 के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तारीख को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ये राहत उन 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई है, जहां अभी तक अपेक्षित संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त नहीं हो पाई थी।

आयोग के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में SIR जमा करने की नई अंतिम तिथि अब 14 दिसंबर 2025 (रविवार) होगी, जबकि इससे पहले यह 19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान और निकोबार के लिए अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) कर दी गई है। वहीं, यूपी में SIR की अंतिम तिथि 26 से बढ़कर 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों के नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाते हुए शीघ्र अपना काम पूरा कर लें।

