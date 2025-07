Eminent economist Meghnad Desai passes away : प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई का निधन, PM मोदी ने जताया शोक

Eminent economist Meghnad Desai passes away : भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई का मंगलवार को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन सहित दुनिया भर से शोक संवेदनाएँ व्यक्त की गईं। 1940 में वडोदरा में मेघनाद जगदीशचंद्र देसाई के रूप में जन्मे इस अर्थशास्त्री (economist) ने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र (Economics from University of Mumbai) में अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की, जहाँ उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों उपाधियाँ प्राप्त कीं। इसके बाद उन्हें पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय (University of Pennsylvania) से छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने नामांकन के तीन साल बाद 1963 में अर्थशास्त्र में पीएचडी पूरी की। 1991 में, उन्हें लेबर पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में नियुक्त किया गया। 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसाई के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, “प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और अर्थशास्त्री श्री मेघनाद देसाई जी के निधन से व्यथित हूँ। वे सदैव भारत और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे। उन्होंने भारत-ब्रिटेन संबंधों (India-UK relations) को प्रगाढ़ बनाने में भी भूमिका निभाई। हम अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करते हुए हुई हमारी चर्चाओं को याद करेंगे। उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना। ॐ शांति।”