  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. एशेज में इंग्लैंड की 4-1 से शर्मनाक हार, बेन स्टोक्स बोले- हमने खुद ही अपना नुकसान किया

एशेज में इंग्लैंड की 4-1 से शर्मनाक हार, बेन स्टोक्स बोले- हमने खुद ही अपना नुकसान किया

Australia won the Ashes series 4-1: ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पांचवें टेस्ट में पांच विकेट से जीत हासिल करके एशेज सीरीज़ 4-1 से जीत ली है। इस मैच में इंग्लैंड ने मेजबान के सामने 160 रन के लक्ष्य रखा था। जिसका पीछा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज़ 62 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने नींव रखी, जिसके बाद एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन के बीच 40 रन की स्थिर पार्टनरशिप ने उन्हें जीत दिला दी। एशेज में हार के बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अपनी टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह निराश दिखे।

By Abhimanyu 
Updated Date

Australia won the Ashes series 4-1: ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पांचवें टेस्ट में पांच विकेट से जीत हासिल करके एशेज सीरीज़ 4-1 से जीत ली है। इस मैच में इंग्लैंड ने मेजबान के सामने 160 रन के लक्ष्य रखा था। जिसका पीछा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज़ 62 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने नींव रखी, जिसके बाद एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन के बीच 40 रन की स्थिर पार्टनरशिप ने उन्हें जीत दिला दी। एशेज में हार के बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अपनी टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह निराश दिखे।

पढ़ें :- ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए हमले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने व्यक्त किया शोक, हमले में मारे गए दस लोग

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि एशेज सीरीज़ में 4-1 से हार के बाद उनकी टीम ने खुद ही मौके गंवाए, उन्होंने सिडनी में आखिरी टेस्ट सहित, अच्छी स्थिति में होने के बावजूद बार-बार गलतियों की बात कही। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में स्टोक्स ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया एक शानदार टीम है। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन हमें भी खुद के साथ ईमानदार रहना होगा और यह मानना ​​होगा कि हमने खुद ही अपना नुकसान किया। हम जानते हैं कि हम इससे बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन स्टीव [स्मिथ], पैट [कमिंस] और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने पांचों टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया।”

स्टोक्स ने आगे कहा, “अभी सही से सोचने का समय नहीं है। हमारी अगली टेस्ट सीरीज़ से पहले लंबा ब्रेक है, जिससे हमें इस सीरीज़ और इससे पहले की सीरीज़ को देखने का समय मिलेगा। उम्मीद है, जब हम जून में वापस आएंगे, तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे।” बता दीन कि एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट जीतकर पहले ही सीरीज 3-0 से अपने नाम किया था। इसके बाद मेलबर्न में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। साल 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी यह पहली टेस्ट जीत थी। लेकिन, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ सीरीज का अंत किया। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो मिचेल स्टार्क रहे, जिन्होंने पांच मैचों में 31 विकेट अपने नाम किए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एशेज में इंग्लैंड की 4-1 से शर्मनाक हार, बेन स्टोक्स बोले- हमने खुद ही अपना नुकसान किया

एशेज में इंग्लैंड की 4-1 से शर्मनाक हार, बेन स्टोक्स बोले- हमने...

तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप से हो सकते हैं बाहर! टूर्नामेंट से ठीक पहले करानी पड़ी सर्जरी- रिपोर्ट

तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप से हो सकते हैं बाहर! टूर्नामेंट से...

अमर्त्य सेन और शमी को SIR सुनवाई का नोटिस भेजने पर चुनाव आयोग की सफाई, CEO ने कहा- ये सिर्फ रूटीन चुनावी वेरिफिकेशन

अमर्त्य सेन और शमी को SIR सुनवाई का नोटिस भेजने पर चुनाव...

Live-वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक ने निकाला साउथ अफ्रीका का जुलूस, महज 63 गेंदों पर जड़ी सेंचुरी

Live-वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक ने निकाला साउथ अफ्रीका का जुलूस, महज...

T20 World Cup 2026 : ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो टूक, कहा-'खेलना है तो भारत में खेलो...'

T20 World Cup 2026 : ICC की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो...

टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया पर हरभजन सिंह का बड़ा बयान, अजीत अगरकर को लेकर कह दी बड़ी बात

टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया पर हरभजन सिंह का...