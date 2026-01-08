एशेज में इंग्लैंड की 4-1 से शर्मनाक हार, बेन स्टोक्स बोले- हमने खुद ही अपना नुकसान किया

Australia won the Ashes series 4-1: ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पांचवें टेस्ट में पांच विकेट से जीत हासिल करके एशेज सीरीज़ 4-1 से जीत ली है। इस मैच में इंग्लैंड ने मेजबान के सामने 160 रन के लक्ष्य रखा था। जिसका पीछा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज़ 62 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने नींव रखी, जिसके बाद एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन के बीच 40 रन की स्थिर पार्टनरशिप ने उन्हें जीत दिला दी। एशेज में हार के बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अपनी टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह निराश दिखे।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि एशेज सीरीज़ में 4-1 से हार के बाद उनकी टीम ने खुद ही मौके गंवाए, उन्होंने सिडनी में आखिरी टेस्ट सहित, अच्छी स्थिति में होने के बावजूद बार-बार गलतियों की बात कही। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में स्टोक्स ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया एक शानदार टीम है। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन हमें भी खुद के साथ ईमानदार रहना होगा और यह मानना ​​होगा कि हमने खुद ही अपना नुकसान किया। हम जानते हैं कि हम इससे बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन स्टीव [स्मिथ], पैट [कमिंस] और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने पांचों टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया।”

स्टोक्स ने आगे कहा, “अभी सही से सोचने का समय नहीं है। हमारी अगली टेस्ट सीरीज़ से पहले लंबा ब्रेक है, जिससे हमें इस सीरीज़ और इससे पहले की सीरीज़ को देखने का समय मिलेगा। उम्मीद है, जब हम जून में वापस आएंगे, तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे।” बता दीन कि एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट जीतकर पहले ही सीरीज 3-0 से अपने नाम किया था। इसके बाद मेलबर्न में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। साल 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी यह पहली टेस्ट जीत थी। लेकिन, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ सीरीज का अंत किया। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो मिचेल स्टार्क रहे, जिन्होंने पांच मैचों में 31 विकेट अपने नाम किए।