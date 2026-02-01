Epstein Files : यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन मामले में ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार पर गवाही देने का बढ़ा दबाव, जानिए क्यों छिड़ा है विवाद?

Epstein Files : ब्रिटेन के विवादित पूर्व राजकुमार एंड्रू माउंटबेटन-विंडसर (Britain’s controversial former Prince Andrew Mountbatten-Windsor) पर अमेरिकी समिति के सामने गवाही देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह समिति सजायाफ्ता यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein Sex Offender) के अपराधों की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि दूसरी महिला ने दावा किया है कि 2010 में एपस्टीन द्वारा उसे यूके बुलाया गया था, जहां वह तत्कालीन राजकुमार एंड्रू से विंडसर कैसल (Windsor Castle) के रॉयल लॉज निवास (Royal Lodge Residence) में मिली। एंड्रू ने हमेशा ही किसी भी तरह की गलत गतिविधियों से इनकार किया है और इस नए आरोप पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, बोले-एपस्टीन के पीड़ितों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (British Prime Minister Keir Starmer) ने जापान दौरे के अंत में इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा एपस्टीन के पीड़ितों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गवाही देने की जिम्मेदारी भी इसी दिशा में आती है। जो भी जानकारी रखने वाला है, उसे साझा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

पूर्व आरोप और नई जानकारी

इससे पहले, वर्जीनिया गिउफ्रे (Virginia Giuffre) ने दावा किया था कि 2001 में 17 वर्ष की उम्र में उन्हें लंदन बुलाया गया और एंड्रू के साथ यौन संबंध (Sexual Relations) बनाए गए। इस सप्ताह सामने आई दूसरी महिला ने भी आरोप लगाया कि उसने तत्कालीन राजकुमार के साथ रात बिताने के बाद बकिंघम पैलेस का दौरा किया और चाय पी। उनकी ओर से अमेरिकी वकील ब्रैड एडवर्ड्स ने बताया कि उनके मुव्वकिल और एंड्रू के बीच गुप्त संवाद भी हुए थे।

राजकुमार के पदों से वंचित

पिछले साल अक्तूबर में, एंड्रू को उनके राजकुमार और ड्यूक ऑफ यॉर्क के पद और संबोधन से हटा दिया गया था। बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) ने कहा इन कदमों की आवश्यकता थी, भले ही वह आरोपों से इनकार करते रहे। अमेरिका के कांग्रेस के विपक्षी दल भी चाहते हैं कि एंड्रू एपस्टीन (Andrew Epstein) जांच में गवाही दें। शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) ने 3 मिलियन से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज़ सार्वजनिक किए, जिसमें एंड्रू की एक तस्वीर भी शामिल है, जिसमें वह अज्ञात महिला के ऊपर घुटनों के बल खड़े हैं।

कुछ दस्तावेजों में यह भी संकेत मिला कि एपस्टीन ने 15 वर्षों तक एंड्रू की पूर्व पत्नी सारा फर्ग्यूसन की आर्थिक मदद भी की थी। पूर्व राजकुमार एंड्रू का मामला ब्रिटिश रॉयल परिवार (British Royal Family) और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर सिरदर्द बनकर उभरा है, और आने वाले हफ्तों में उनकी गवाही की संभावना पर सभी की नजरें टिकी हैं।