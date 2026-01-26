  1. हिन्दी समाचार
EU CAR TARIFF :  मर्सिडीज-बीएमडब्ल्यू जैसी कारों पर भारत 40% तक घटाएगा टैरिफ, यूरोपीय संघ ट्रेड डील में हो सकता है ऐलान

भारत लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय संघ से कारों पर आयात शुल्क में काफी कटौती करने की तैयारी कर रहा है, जिसकी घोषणा मंगलवार को की जा सकती है।

By अनूप कुमार 
