नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहते है। कब्जा न मिलने पर यूरोपीय सहयोगियों (european allies) पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप के इस बयान पर यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला (President of the European Parliament Roberta Metsola) ने कहा है कि ग्रीनलैंड (greenland) बिक्री के लिए नहीं है। इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। मेट्सोला ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों (The people of Denmark and Greenland) का समर्थन करता है। आज घोषित किए गए नाटो सहयोगियों के खिलाफ उपाय आर्कटिक में सुरक्षा (security in the arctic) सुनिश्चित करने में मदद नहीं करेंगे। वह इसके विपरीत जोखिम पैदा करते हैं। हमारे संयुक्त दुश्मनों और उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो हमारे सामान्य मूल्यों के साथ जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं।

The European Union supports Denmark and the people of Greenland. We do so united in resolve. The measures against NATO allies announced today will not help in ensuring security in the Arctic. They risk the opposite, emboldening our joint enemies and those who wish to destroy our… — Roberta Metsola (@EP_President) January 17, 2026

यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला (President of the European Parliament Roberta Metsola) ने कहा​ कि टैरिफ की कोई भी धमकी इस तथ्य को बदल नहीं सकती है और न ही बदलेगी। यूरोपीय संघ ने जुलाई 2025 में घोषित EU-US व्यापार समझौते (EU-US trade agreement) की पुष्टि प्रक्रिया को रोकने का आह्वान किया है। यूरोपीय पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष सिगफ्रीड मुरेसन (European People’s Party Vice President Siegfried Mureșan0 ने कहा कि हमें पिछले जुलाई से EU-US व्यापार समझौते की बहुत जल्द पुष्टि करनी थी, जिससे यूरोपीय संघ में अमेरिका से आयात पर टैरिफ शून्य प्रतिशत हो जाता। हालांकि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, इस नए संदर्भ में इस पुष्टि के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जुलाई 2025 में अमेरिका और EU के बीच घोषित समझौते में विभिन्न टैरिफ और व्यापार मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय ढांचा समझौते का अनावरण किया गया था। हालांकि, ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर हालिया पोस्ट ने समझौते के भविष्य पर संदेह पैदा कर दिया है। शनिवार को ट्रंप ने डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। जब तक कि वे ग्रीनलैंड को बेचने के लिए सहमत नहीं हो जाते। अपने पोस्ट में, ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा (national security) के लिए आवश्यक है और इस क्षेत्र में चीन और रूस (China and Russia) की रुचि का हवाला दिया।