  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-ग्रीनलैंड बि​क्री के लिए नहीं है

यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-ग्रीनलैंड बि​क्री के लिए नहीं है

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहते है। कब्जा न मिलने पर वह यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप के इस बयान पर यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने कहा है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। मेट्सोला ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों का समर्थन करता है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहते है। कब्जा न मिलने पर  यूरोपीय सहयोगियों (european allies) पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप के इस बयान पर यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला (President of the European Parliament Roberta Metsola) ने कहा है कि ग्रीनलैंड (greenland) बिक्री के लिए नहीं है। इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। मेट्सोला ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों (The people of Denmark and Greenland) का समर्थन करता है। आज घोषित किए गए नाटो सहयोगियों के खिलाफ उपाय आर्कटिक में सुरक्षा (security in the arctic) सुनिश्चित करने में मदद नहीं करेंगे। वह इसके विपरीत जोखिम पैदा करते हैं। हमारे संयुक्त दुश्मनों और उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो हमारे सामान्य मूल्यों के साथ जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं।

पढ़ें :- यूके के पीएम कीर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में उतरे, कहा- आर्कटिक द्धीप को बताया डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा

पढ़ें :- ग्रीनलैंड की जनता ने ट्रंप को 56 इंच का सीना दिखाते हुए ललकारा, बोले-हम न अमेरिकी हैं, न कभी होंगे'

यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला (President of the European Parliament Roberta Metsola) ने कहा​ कि टैरिफ की कोई भी धमकी इस तथ्य को बदल नहीं सकती है और न ही बदलेगी। यूरोपीय संघ ने जुलाई 2025 में घोषित EU-US व्यापार समझौते (EU-US trade agreement) की पुष्टि प्रक्रिया को रोकने का आह्वान किया है। यूरोपीय पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष सिगफ्रीड मुरेसन (European People’s Party Vice President Siegfried Mureșan0 ने कहा कि हमें पिछले जुलाई से EU-US व्यापार समझौते की बहुत जल्द पुष्टि करनी थी, जिससे यूरोपीय संघ में अमेरिका से आयात पर टैरिफ शून्य प्रतिशत हो जाता। हालांकि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, इस नए संदर्भ में इस पुष्टि के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जुलाई 2025 में अमेरिका और EU के बीच घोषित समझौते में विभिन्न टैरिफ और व्यापार मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय ढांचा समझौते का अनावरण किया गया था। हालांकि, ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर हालिया पोस्ट ने समझौते के भविष्य पर संदेह पैदा कर दिया है। शनिवार को ट्रंप ने डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। जब तक कि वे ग्रीनलैंड को बेचने के लिए सहमत नहीं हो जाते। अपने पोस्ट में, ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा (national security) के लिए आवश्यक है और इस क्षेत्र में चीन और रूस (China and Russia) की रुचि का हवाला दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-ग्रीनलैंड बि​क्री के लिए नहीं है

यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर दिया...

यूके के पीएम कीर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में उतरे, कहा- आर्कटिक द्धीप को बताया डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा

यूके के पीएम कीर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में उतरे,...

US vs Europe : ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के खिलाफ एकजुट हुआ यूरोप, ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का भी दिया जवाब

US vs Europe : ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के खिलाफ एकजुट हुआ...

ग्रीनलैंड की जनता ने ट्रंप को 56 इंच का सीना दिखाते हुए ललकारा, बोले-हम न अमेरिकी हैं, न कभी होंगे'

ग्रीनलैंड की जनता ने ट्रंप को 56 इंच का सीना दिखाते हुए...

राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया दावा, कहा- पाकिस्तान और भारत के युद्ध करने से रोका, पाक के पीएम ने दिया था धन्यवाद

राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया दावा, कहा- पाकिस्तान और भारत के युद्ध...

पाकिस्तान पहुंचा भूखमरी की कगार पर, आम जनता को खाने के लिए नहीं मिल रहा है आटा

पाकिस्तान पहुंचा भूखमरी की कगार पर, आम जनता को खाने के लिए...