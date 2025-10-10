  1. हिन्दी समाचार
  3. विदेश मंत्री एस जय शंकर ने अफगान के विदेश मंत्री को सौपी पांच एंबुलेंस, कहा- यह सद्भावना का संकेत है

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को सद्भावना के संकेत के रूप में पांच एम्बुलेंस सौंपीं। ये पांच एम्बुलेंस, सद्भावना के संकेत के रूप में अफ़ग़ानिस्तान को दी गई 20 एम्बुलेंसों के उपहार का हिस्सा हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने शुक्रवार को अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Afghanistan’s Foreign Minister Amir Khan Muttaqi) को सद्भावना के संकेत के रूप में पांच एम्बुलेंस सौंपीं। ये पांच एम्बुलेंस, सद्भावना (goodwill) के संकेत के रूप में अफ़ग़ानिस्तान को दी गई 20 एम्बुलेंसों के उपहार का हिस्सा हैं।

पढ़ें :- अफगानिस्तान पर भारत का बड़ा फैसला चार साल बाद फिर से काबूल में खुलेगा दूतावास, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया एलान

एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी को पांच एम्बुलेंस सौंपीं है। यह 20 एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा उपकरणों (medical devices) के बड़े उपहार का हिस्सा है, जो अफ़ग़ान लोगों के प्रति हमारे दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाता है। इससे पहले शुक्रवार सुबह जयशंकर और मुत्ताकी के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि एक निकटवर्ती पड़ोसी और अफ़ग़ान लोगों के शुभचिंतक के रूप में है। भारत अफ़ग़ानिस्तान के विकास और प्रगति (development and progress) में गहरी रुचि रखता है।

जयशंकर ने कहा कि भारत ने लंबे समय से अफ़ग़ानिस्तान की स्वास्थ्य सुरक्षा (health Protection) के लिए समर्थन दिया है, जिसमें कोविड महामारी (covid pandemic) के दौरान भी शामिल है। अब हम छह नई परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनका विवरण हमारी वार्ता के समापन के बाद घोषित किया जा सकता है। 20 एम्बुलेंस का उपहार सद्भावना का एक और संकेत है और मैं प्रतीकात्मक कदम (symbolic step) के रूप में आपको व्यक्तिगत रूप से पांच एम्बुलेंस सौंपना चाहूंगा। भारत अफ़ग़ान अस्पतालों को एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें (MRI and CT scan machines) भी प्रदान करेगा और टीकाकरण और कैंसर की दवाएं पहुंचाएगा। हमने यूएनओडीसी के माध्यम से दवा पुनर्वास सामग्री भी प्रदान की है।

