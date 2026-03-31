Eye Protection During Changing Weather :  बदलते मौसम में आंखों की सुरक्षा जरूरी  ,  एलर्जी से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज

Eye Protection During Changing Weather : बदलते मौसम में आंखों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही आंखों को धूप से बचाव के लिए यूवी-ब्लॉकिंग सनग्लास, हवा/धूल से बचाव के लिए रैपअराउंड फ्रेम और शुष्क हवा में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स काउपयोग करना शामिल है। इन दिनों लोगों में आंखों में खुजली, लालिमा और पानी आने जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। धूल, प्रदूषण और पराग कणों के बढ़ते असर के बीच आंखों की एलर्जी ने बच्चों से लेकर बड़ों तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते मौसम में आंखों की एलर्जी के केस तेजी से बढ़ते हैं। इसमें आंखों में खुजली, लाल होना, पानी आना और चिपचिपा डिस्चार्ज जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कई मरीजों को आंखों में जलन और सूजन की शिकायत भी रहती है। खासकर सुबह उठते समय यह समस्या ज्यादा महसूस होती है।

मौसम के अनुसार आंखों की सुरक्षा के प्रमुख उपाय

गर्मी/तेज धूप: फोटोकेराटाइटिस (आंखों में सनबर्न) से बचने के लिए 100% UVA/UVB सुरक्षा वालेपोलराइज्ड धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें । चौड़ी किनारी वाली टोपी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है।

आंखों के लिए फायदेमंद पोषण: ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें।

डिजिटल ब्रेक: 20-20-20 नियम का पालन करें—हर 20 मिनट में, 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें—खासकर घर के अंदर स्क्रीन का उपयोग करते समय, तनाव से बचने के लिए।