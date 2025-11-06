  1. हिन्दी समाचार
प्यार में असफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेने जोशिल्डा बनी ऐसी डॉन, जिसके आगे 11 राज्यों की पुलिस भरती थी पानी, अब हुई गिरफ्तार

बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस (Bengaluru Cyber ​​Crime Police) ने हाल ही में कई स्कूलों को भेजी गई फर्जी बम धमकी ई-मेल की जांच में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेने जोशिल्डा (Female Software Engineer Rene Josilda) को गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली। बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस (Bengaluru Cyber ​​Crime Police) ने हाल ही में कई स्कूलों को भेजी गई फर्जी बम धमकी ई-मेल की जांच में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेने जोशिल्डा (Female Software Engineer Rene Josilda) को गिरफ्तार किया है। यह महिला गुजरात पुलिस (Gujarat Police) की हिरासत में थी।

आरोपी रेने को बेंगलुरु पुलिस (Bengaluru Police) की नॉर्थ डिवीजन साइबर क्राइम यूनिट (North Division Cyber ​​Crime Unit) ने गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि उसने बेंगलुरु के छह से सात स्कूलों को ई-मेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यही नहीं, उसके खिलाफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात सहित 11 राज्यों में इसी तरह की धमकी भरे मेल भेजने के मामले दर्ज हैं।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रेने ने न सिर्फ स्कूलों, बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Ahmedabad’s Narendra Modi Stadium) जैसे सार्वजनिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। रेने जोशिल्डा को सबसे पहले अहमदाबाद पुलिस ने जून 2025 में गिरफ्तार किया था। बाद में बेंगलुरु पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि उसने कर्नाटक के कई स्कूलों को भी धमकी भरे ई-मेल भेजे थे। इसके बाद उसे बॉडी वारंट पर बेंगलुरु लाया गया, जहां अब उस पर सात अलग-अलग मामलों में जांच चल रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने मेल में लिखा था कि मैं तुम्हारे स्कूलों को गुजरात प्लेन क्रैश (Gujarat Plane Crash) की तरह उड़ा दूंगी। इस धमकी ने पुलिस और स्कूल प्रबंधन दोनों में हड़कंप मचा दिया था।

VPN और वर्चुअल नंबर से चलाती थी नेटवर्क

पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह (Police Commissioner Simant Kumar Singh) के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने आरोपी के साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जांच में पता चला कि रेने ने अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया। वह ‘Gate Code’ नामक ऐप के जरिये वर्चुअल मोबाइल नंबर बनाकर कई फर्जी अकाउंट चलाती थी। उसके पास 6 से 7 वॉट्सऐप अकाउंट एक्टिव पाए गए, जिनका इस्तेमाल धमकी भरे मेल और संदेश भेजने में किया गया।

असफल प्रेम बना अपराध की वजह

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला कारण सामने आया है। रेने एक युवक से एकतरफा प्रेम करती थी। जब युवक ने उसे ठुकरा दिया, तो उसने बदले की भावना से यह साजिश रची। उसने ई-मेल धमकियों के जरिए उस युवक को फंसाने की योजना बनाई थी।

रेने जोशिल्डा के खिलाफ गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस की विशेष जांच टीम जॉइंट कमिश्नर (वेस्ट) वम्शी कृष्णा और डीसीपी (नॉर्थ) नेमगौड़ा के नेतृत्व में पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह मामला साइबर आतंक फैलाने की एक संगठित कोशिश का हिस्सा हो सकता है, और इसकी जांच कई राज्यों की एजेंसियां मिलकर कर रही हैं।

