Falgun Amavasya 2026 : फाल्गुन अमावस्या पर आत्मचिंतन और पूर्वजों का करें ध्यान,  स्नान-दान और पीपल पूजा का विशेष महत्व

फाल्गुन अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत शुभ दिन माना जाता है।  फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं।

अनूप कुमार 
