Falgun Amavasya 2026 : फाल्गुन अमावस्या पर आत्मचिंतन और पूर्वजों का करें ध्यान,  स्नान-दान और पीपल पूजा का विशेष महत्व

फाल्गुन अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत शुभ दिन माना जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं।
पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या 17 फरवरी 2026 को रहेगी।
करें ये उपाय
1.फाल्गुन अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए।
2.अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के तेल का दीपक जलाएं।
3. अपने पितरों को स्मरण करें। पीपल की सात परिक्रमा लगाएं।
4. रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करें और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का एक बार सेवन करें।
5. शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध, दही, शहद से शिवजी का अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें।