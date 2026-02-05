Falgun Amavasya 2026 : फाल्गुन अमावस्या पर रुद्र – अग्नि  पीपल की करें पूजा , इन जगहों पर जलाएं दीपक

Falgun Amavasya 2026 : सनातन धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व है। यह अमावस्या हिंदू वर्ष की आखिरी अमावस्या होती है। अमावस्या पर गंगा में स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि अमावस्या सोम, मंगल, गुरु या शनिवार के दिन हो तो, यह सूर्यग्रहण से भी अधिक फल देने वाली होती है। अमावस्या पर किए गए दान से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और समृद्धि और खुशी मिलती है। आइए जानें इस साल फाल्गुन अमावस्या किस दिन होगी, इसका शुभ मुहूर्त और उपाय

इस साल फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026 को है। इस दिन मंगलवार है तो ये भौमवती अमावस्या होगी. इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। अमावस्या पर की गई प्रक्रिया के पालन से ग्रहों की शांति और दोषों का निवारण दोनों हो सकता है।

फाल्गुन अमावस्या पर करें ये उपाय

फाल्गुन अमावस्या शालिग्राम पूजा : फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान शालिग्राम का दूध और पानी से अभिषेक करें, पूजा सामग्री चढ़ाएं और पवित्र जल की थोड़ी मात्रा ग्रहण करें।

फाल्गुन अमावस्या तुलसी पूजा : फाल्गुन अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे को साफ करें और चंदन के लेप, सिंदूर, फूल और एक पवित्र कपड़े से सजाएं। घी का दीपक जलाएं, धूप चढ़ाएं, 7, 11, या 108 बार परिक्रमा करें और “ॐ श्री तुलसीये नमः” का जाप करें।

फाल्गुन अमावस्या पितृ पूजा : अमावस्या को पूर्वजों की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। हाथ के अंगूठे की तरफ से पानी डालकर पूर्वजों को जल (तर्पण) अर्पित करें। सूखे गोबर के उपलों को गुड़ और घी के साथ धूप की तरह जलाएं और अपने पूर्वजों की शांति और संतुष्टि के लिए ध्यान करें।

पीपल पूजा : फाल्गुन अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। सुबह जल्दी पेड़ को गंगाजल, कच्चे दूध और तिल मिले पानी चढ़ाएं। माना जाता है कि इस अनुष्ठान से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करें और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का एक बार सेवन करें।

शिव मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध, दही, शहद से शिवजी का अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें।