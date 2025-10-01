Bigg Boss 19 : फरहाना ने अभिषेक बजाज पर फेका पानी, अशनूर संग हुई हाथापाई, क्या कैप्टन हो जाएंगी एविक्ट

फेमस टीवी शो बिग बॉस 19 में इस वीक फरहाना भट्ट कैप्टन हैं। फरहाना भट्ट के कैप्टन बनते घर में काफी कुछ देखे को मिल रहा है। घरवाले आपस मेंं लड़ते हुए दिखाई दें रहे हैं । जिसमें सबसे ज्यादा लड़ाई फरहाना भट्ट के साथ ही हुई है। फरहाना भट्ट की लड़ाई सबसे ज्यादा अभिषेक बजाज और अशनूर कौर से हुई हैं। क्योंकि अभिषेक बजाज ने अशनूर को कैप्टन बनाने की सोची था। लेकिन गेम ही पलट गया क्योंकि फरहाना भट्ट भी बिग बॉस 19 की कैप्टन बन गई। तो वहीं फरहाना के कैप्टन बनते ही घर में अभिषेक बजाज और अन्य लोगों के बीच काफी लड़ाई हुई है।

बिग बॉस 19 फरहाना भट्ट और अशनूर के बीच हुई लड़ाई

अभिषेक बजाज इस हफ्ते लगातार फरहाना के कैप्टनशी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो लगातार फरहाना भट्ट के कैप्टनशी को फ्लॉप बताते हुए नजर आएं हैं। तो वहीं घर में जितनी लड़ाईयाँ हुई है। फरहाना भट्ट के कैप्टनशी का लागातार मजाक बना रहे हैं। अभिषेक बजाज और फरहाना भट्ट के बीच बहस हो रही थी। फरहाना अभिषेक बजाज से किसी काम के लिए कहती हैं। लेकिन अभिषेक बजाज कहते हैं कि अभी नहीं बाद में ये काम कर लेंगे। लेकिन अभिषेक बजाज ऐसा नहीं करते हैं। दोनों के बहस के बीच में अशनूर आ जाती हैं। जिसके बाद फरहाना अशनूर को चिपकली कहकर बुलाती हैं। इसके बाद फरहना भट्ट और अनशूर कौर में फाइट हो जाती है।

इन लोगों की लड़ाई आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो वहीं इसके अलावा फरहाना और अभिषेक के बीच भी एक लड़ाई होती है। जिसमें फरहाना पानी फेक देती हैं। क्योंकि अभिषेक बजाज सो रहे होते हैं। कहा जा रहा था कि अभिषेक बजाज के ऊपर पानी फेकने की वजह से फरहाना एविक्ट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इन सबके बीच इस हफ्ते कैप्टनशी टॉस्क का आयोजन किया गया है। जिसमें कैप्टन टॉस्क में फरहाना खेल रही है। भले ही फरहना कैप्टन हैं लेकिन पानी फेकने के हरकत को लेकर सलमान खान से उन्हे खूब सुनना पड़ेगा ।