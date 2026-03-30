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Vrat- Tyohar April 2026 : अप्रैल महीने में मनाई जाएगी अक्षय तृतीया और नृसिंह जयंती ,  जानें प्रमुख व्रत – त्योहारों की पूरी लिस्ट

अप्रैल का महीना व्रत-त्योहारों के लिहाज बहुत महत्पूर्ण माना जाता है। इस माह में  परशुराम जयंती,मोहनी एकादशी और सीता नवमी जैसे विशेष व्रत त्योहार मनाएं जाएंगें।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Vrat- Tyohar April 2026 : अप्रैल का महीना व्रत-त्योहारों के लिहाज बहुत महत्पूर्ण माना जाता है। इस माह में  परशुराम जयंती,मोहनी एकादशी और सीता नवमी जैसे विशेष व्रत त्योहार मनाएं जाएंगें। इसके अलावा अप्रैल में कई बड़े ग्रहों का गोचर भी होने वाला है। जानें अप्रैल 2026 महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार की पूरी लिस्ट।

पढ़ें :- “दो दिन की तिथि ने बढ़ाया कन्फ्यूजन! जानिए 2026 में कब है महावीर जयंती”

हनुमानजयंती 2 अप्रैल, गुरुवार
चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल, गुरुवार
वरुथिनी एकादशी 13अप्रैल, सोमवार
बैसाखी 14 अप्रैल, मंगलवार
बुध प्रदोष व्रत 15 अप्रैल, बुधवार
परशुराम जयंती 19 अप्रैल, रविवार
अक्षय तृतीया 19 अप्रैल, रविवार
गंगा सप्तमी 23 अप्रैल, गुरुवार
बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल, शुक्रवार
सीता नवमी 25 अप्रैल, शनिवार
मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल, सोमवार
भौम प्रदोष व्रत 28 अप्रैल, मंगलवार
नृसिंह जयंती 30 अप्रैल, गुरुवार

अप्रैल 2026 के ग्रह गोचर
2 अप्रैल 2026, बृहस्पतिवार को दोपहर 03:37 मिनट पर मंगल ग्रह का मीन राशि में गोचर होगा।
11 अप्रैल 2026, शनिवार को सुबह 01:20 मिनट पर बुध ग्रह का मीन राशि में गोचर होगा।
14 अप्रैल 2026, मंगलवार को सुबह 09:38 मिनट पर सूर्य ग्रह का मेष राशि में गोचर होगा।
19 अप्रैल 2026, रविवार को दोपहर 03:51 मिनट पर शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में गोचर होगा।
30 अप्रैल 2026, बृहस्पतिवार को सुबह 06:55 मिनट पर बुध ग्रह का मेष राशि में गोचर होगा।

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