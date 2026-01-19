Fatty Liver Ginger Drink :  लिवर की फैटी चर्बी को पिघलाएगी अदरक की ये चमत्कारी ड्रिंक, समस्या छूमंतर हो जाएगी

आधुनिक जीवनशैली में तनाव (टेंशन) और पेट से जुड़ी समस्यायें आम बात हो गई है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में फैटी लिवर जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है। खान पान की मजबूरी में जंक फूड खाने से काफी लोगों के लिवर को चर्बी ने अपनी चपेट में ले लिया है। अगर आप का भी लीवर फैटी हो गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। रसोई में रखा अदरक आपकी इस समस्या को छूमंतर कर सकता है।

फैटी लिवर को कम करने के लिए अदरक का एक जूस जरूरी होता है। अदरक के इस ड्रिंक से लिवर की जमा चर्बी को घटाया जा सकता है।

अदरक में मौजूद जिंजरोल और शोगॉल(Shogol) जैसे कंपाउंड्स एंटी-इंफ्लेमेटरी (Compounds with anti-inflammatory properties) और एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) गुण लिवर सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। इतना ही नहीं फैट मेटाबॉलिज्म (Fat metabolism) को तेज करते हैं और सूजन कम करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित अदरक सेवन से NAFLD रोगियों में लिवर एंजाइम्स ALT (Liver enzymes ALT) और AST के स्तर में कमी आई है।

डिटॉक्स

अदरक लिवर को डिटॉक्स (Detox) करने में माहिर है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस घटाता है और ट्राइग्लिसराइड्स (Triglycerides) को कम करता है।

अदरक महाऔषधि

आयुर्वेद में भी अदरक को ‘महाऔषधि’ कहा जाता है। सुबह खाली पेट अदरक वाली ड्रिंक पीने से लिवर की सफाई होती है, जिससे थकान, भूख न लगना और पेट फूलना जैसी समस्याएं दूर होती हैं। एक सरल अदरक ड्रिंक से लिवर की जमा चर्बी को घटाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि अदरक की ये ड्रिंक कैसे बनानी है।

ऐसे बनाए ये ड्रिंक

घर पर ये ड्रिंक बनाना बेहद सरल है।

ताजा अदरक – 1 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

पानी – 1 गिलास

नींबू – आधा (रस)

शहद – 1 चम्मच (स्वादानुसार)

विधि

पानी को उबालें और कद्दूकस अदरक डालकर 5-10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं।

छान लें, ठंडा होने पर नींबू का रस और शहद मिलाएं।

सुबह खाली पेट पिएं।