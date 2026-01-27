Methi Ladoo Benefits :  मेथी के लड्डू जोड़ों के दर्द में असरदार , औषधि का काम करती है

किचन में उपयोग होने वाली मेथी जोड़ों के दर्द में बहुत असरदार साबित होता है। शरीर को अंदर से मजबूत रखने के लिए देसी नुस्खों का बहुत महत्व होता है। इन्हीं नुस्खों में से एक मेथी के लड्डू भी होता है। मेथी में पाए जाने वाले गुण सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार, मेथी के लड्डू जोड़ों के दर्द, पाचन, ब्लड शुगर और महिलाओं की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं।

आमतौर पर कड़वी लगने वाली मेथी जब गुड़, सोंठ और सूखे मेवों के साथ लड्डू के रूप में तैयार होती है, तो यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बनती है बल्कि औषधि से कम नहीं मानी जाती है।

तासीर

मेथी की तासीर गर्म होती है और इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण (Anti-inflammatory properties) सर्दियों में होने घुटनों और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। ठंड के मौसम में वात दोष बढ़ने से जोड़ों में जकड़न और दर्द की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में मेथी के लड्डू का रोजाना खाना एक असरदार घरेलू उपाय होता है।

पाचन में सहायक

मेथी के बीजों में मौजूद उच्च फाइबर नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है और अपच, पेट फूलना और कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है।पाचन तंत्र को आराम पहुंचाता है

मेथी में मौजूद चिपचिपा पदार्थ पेट और आंतों की परत को ढककर उसे आराम पहुंचा सकता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

कोलेस्ट्रॉल कम करता है

मेथी के लड्डू रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।