Festive season e-commerce companies : त्योहारी सीज़न में Meesho और Flipkart के शॉप्सी की धूम , ई-कॉमर्स बाजार फिर रफ्तार पकड़ रहा है

भारत का ई-कॉमर्स बाजार एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। त्योहारी सीजन की शुरुआत में ई-कॉमर्स कंपनियों ने Great sale की फिर रफ्तार पकड़ी है। त्योहारी सीजन में छोटे शहरों और कस्बों से Meesho और Flipkart के शॉप्सी की धूम है। खबरों के अनुसार, मीशो ने पहले तीन दिनों में रिकॉर्ड 24 करोड़ ग्राहकों को आकर्षित किया और हर मिनट 29,000 ऑर्डर प्रोसेस किए। वहीं, फ्लिपकार्ट के Shopsy Platform पर भी छोटे शहरों और कस्बों से भारी संख्या में ऑर्डर मिले। इस त्योहारी सीज़न के पहले ही हफ्ते में ग्राहकों के बीच ई-कॉमर्स कंपनियां चर्चा का विषय बन गई हैं।

मीशो कंपनी के मुताबिक, इस बार Prepaid Order में 54% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सबसे खास बात ये है कि 74% ऑर्डर छोटे शहरों और कस्बाई इलाकों से आए। भारत का E-commerce अब केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहर भी Digital Shopping की मुख्य धारा में तेजी से शामिल हो रहे हैं।

मीशो ने बताया कि प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद 48,000 से ज़्यादा विक्रेताओं ने सामान्य दिनों की तुलना में दोगुने से अधिक ऑर्डर हासिल किए। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उत्पादों कुर्तियां, चादरें, लिपस्टिक, पूजा सामग्री, वॉलपेपर, सेल्फी स्टिक और परफ्यूम जैसे उत्पादों तक हर श्रेणी में बिक्री ज़ोरदार रही। कंपनी का कहना है कि इस बार उपभोक्ताओं (Consumers) ने सस्ती और उपयोगी वस्तुओं को प्राथमिकता दी।

इस बार ग्राहकों ने वीडियो फॉर्मेट ‘Video Finds’ पर खासा जुड़ाव दिखाया. इस कंटेंट को लगभग 39 करोड़ व्यूज़ मिले। इससे साफ है कि ई-कॉमर्स में अब कंटेंट और वीडियो की अहम भूमिका बन रही है, जिससे ग्राहक उत्पादों को आसानी से समझ पाते हैं और खरीदारी का फैसला कर पाते हैं।

फ्लिपकार्ट का शॉप्सी प्लेटफॉर्म (Shopsy Platform) भी ग्राहकों की पहली पसंद बन रहा है। ग्रैंड शॉप्सी मेला (Grand Shopsy Fair) के दौरान प्लेटफ़ॉर्म पर जबरदस्त ऑर्डर आए। फ्लिपकार्ट ने बताया कि इस बार 70% से अधिक ऐप डाउनलोड और ऑर्डर छोटे शहरों और कस्बाई इलाकों से आए हैं।