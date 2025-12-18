FIFA 2026 World Cup prize money : फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा की , 50% बढ़ाई इनामी राशि

FIFA 2026 World Cup prize money : फीफा ने अगले साल गर्मियों में होने वाले 2026 फीफा विश्व कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ पुरस्कार राशि की घोषणा की है। फीफा ने विश्व कप-2026 की इनामी राशि को पिछली बार से 50% बढ़ाने को मंजूरी दी है जिसके बाद विजेता टीम को $50 मिलियन (₹451 करोड़) और उपविजेता को $33 मिलियन (₹298 करोड़) मिलेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, फीफा टूर्नामेंट में $727 मिलियन (करीब ₹6,570 करोड़) टीमों को वितरित करेगी। ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीमों को $9 मिलियन (281-करोड) मिलेंगे।

इस ऐतिहासिक राशि में से 65.5 करोड़ डॉलर का वितरण अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े विश्व कप में भाग लेने वाली 48 टीमों को प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार राशि के रूप में किया जाएगा। प्रत्येक क्वालीफाई करने वाले देश को तैयारी के खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए अग्रिम रूप से 1.5 करोड़ डॉलर भी मिलेंगे , जिससे परिणामों की परवाह किए बिना प्रत्येक टीम को कम से कम 10.5 करोड़ डॉलर का न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित होगा।

विजेता टीम को 50 मिलियन डॉलर मिलेंगे , जबकि उपविजेता टीम को 33 मिलियन डॉलर और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 29 मिलियन डॉलर मिलेंगे ।