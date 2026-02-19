Figs are beneficial for health : अंजीर सेहत के लिए फायदेमंद , ज्यादा मात्रा में खाने से हो सकता है कुछ नुकसान

फल खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। अंजीर सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। वहीं इसके भीतर छिपे तत्वों की बात करें तो इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में अंजीर खाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।

1. पेट की समस्या

अंजीर में फाइबर ज्यादा होता है। इसे अधिक खाने से पेट दर्द, गैस, दस्त या सूजन हो सकती है। खासकर सूखी अंजीर ज्यादा फाइबर वाली होती है, इसलिए संयम से खाएं।

2. ब्लड शुगर

अंजीर मीठा फल है। मिठास अ​ािक होने के कारण डायबिटीज के मरीज अगर इसे ज्यादा खाएं तो ब्लड शुगर बढ़ सकती है। डायबिटीज वाले लोग ज्यादा खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा न खाएं।

3 . अस्थि घनत्व

कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

4. एलर्जी का खतरा

कुछ लोगों को अंजीर से एलर्जी हो सकती है। इससे खुजली, त्वचा पर लाल दाने या सूजन हो सकती है।

मेवों के साथ मिलाकर खाएं

अंजीर को ताज़ा या सूखा खाया जा सकता है। सूखे अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रखने से उनकी पाचन क्षमता और पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। ये एक पौष्टिक नाश्ते के रूप में, सलाद में या मेवों के साथ मिलाकर खाने के लिए आदर्श हैं।