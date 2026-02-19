  1. हिन्दी समाचार
  3. Figs are beneficial for health : अंजीर सेहत के लिए फायदेमंद , ज्यादा मात्रा में खाने से हो सकता है कुछ नुकसान

फल खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।  अंजीर सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। वहीं इसके भीतर छिपे तत्वों की बात करें तो इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।

By अनूप कुमार 
