  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ राजधानी काठमांडू में FIR दर्ज, पद छोड़ते ही बढ़ी ​मुश्किलें

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ राजधानी काठमांडू में FIR दर्ज, पद छोड़ते ही बढ़ी ​मुश्किलें

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (Former Nepal PM KP Sharma Oli ) के खिलाफ शनिवार को राजधानी काठमांडू (Kathmandu) में FIR दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओली पर आरोप है कि 8 सितंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था। तब उन्होंने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हमले और ज्यादती का आदेश दिया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (Former Nepal PM KP Sharma Oli ) के खिलाफ शनिवार को राजधानी काठमांडू (Kathmandu) में FIR दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओली पर आरोप है कि 8 सितंबर को जब आंदोलन शुरू हुआ था। तब उन्होंने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर हमले और ज्यादती का आदेश दिया था। ओली ने भारी दबाव के बीच 9 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से ही वो आर्मी की सुरक्षा में हैं।

पढ़ें :- Nepal Gen-Z Protest : नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, नेपाली कांग्रेस मुख्यालय फूंका

वहीं, नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की (Nepal’s interim PM Sushila Karki) आज घायल आंदोलनकारियों से मिलने काठमांडू के हॉस्पिटल पहुंची। सुशीला कार्की ने शुक्रवार को ही नेपाल के अंतरिम पीएम पद की शपथ ली है। उन्हें 5 मार्च, 2026 तक संसदीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 6 दिनों की हिंसा के बाद काठमांडू के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है।

वहीं, 6 जगहों पर अब भी कर्फ्यू जारी है। यहां 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, भूख हड़ताल, धरना, घेराव, जुलूस और सभा करने पर रोक लगा दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि यह आदेश दो महीने तक लागू रहेगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ राजधानी काठमांडू में FIR दर्ज, पद छोड़ते ही बढ़ी ​मुश्किलें

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ राजधानी काठमांडू में...

ब्रिटेन में 20 वर्षीय सिख युवती से दो श्वेत पुरुषों ने किया रेप, नस्लीय टिप्पणियां करने बाद कहा अपने देश वापस जाओं

ब्रिटेन में 20 वर्षीय सिख युवती से दो श्वेत पुरुषों ने किया...

पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला, TTP ने 12 सैनिकों को मौत के घाट उतारा

पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आतंकी हमला, TTP ने 12 सैनिकों को मौत...

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, रविवार को पूरे महाराष्ट्र में शिव सेना यूबीटी करेगी विरोध प्रदर्शन

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, रविवार...

इंग्लैंड से आई महिला इंजीनियर को डाक्टर ने हाथ पकड़ कर खीचा की छेड़खानी, विरोध करने लाठी से पीटा

इंग्लैंड से आई महिला इंजीनियर को डाक्टर ने हाथ पकड़ कर खीचा...

पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने बढ़ाई अपनी टीम की चिंता- कहा भारत की स्पिन के आगे नहीं टिकेगा पाकिस्तान का मध्यक्रम

पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने बढ़ाई अपनी टीम की चिंता- कहा भारत...