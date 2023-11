वैशाली एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में लगी आग, दर्जनों यात्री घायल

Fire breaks out in sleeper coach of Vaishali Express: उत्तर प्रदेश के इटावा में ट्रेन में आग लगने का दूसरा हो गया। दिल्ली से सहरसा जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। आग ट्रेन की छह बोगी में लग गयी। इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया।

ट्रेन में आग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। पिछले 12 घंटो में ट्रेन में आग लगने की ये दूसरी घटना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आग की चपेट में आने से एक दर्जन यात्री घायल हो गए है।

आग लगते ही यात्रियों में दहशत मच गई। घटना में 19 यात्री घायल हुए जिनमें से 11 यात्रियों को सैफई पीजीआई रेफर किया गया तो अन्य 8 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग 12554 वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन की एस 6 बोगी में लगी। घटना थाना फ्रेंड्स कालोनी क्षेत्र के मैनपुरी फाटक के पास हुई। दमकल विभाग ने ट्रेन में आग पर काबू पा लिया। हालंकि आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया।

मीडिया रिपोर्ट्स कि इस हादसे से कुछ ही घंटे पहले नई दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन में इटावा में ही भीषण आग लग गई थी। जसवंत स्टेशन से निकलने के बाद इटावा से करीब छह किमी पहले सराय भूपत के पास एस वन कोच में चिंगारी उठी जो आग की लपटों में बदल गई।