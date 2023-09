Firing Video : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी गोलीबारी,तोरखम बॉर्डर सील

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तोरखम बॉर्डर (Torkham Border) पर भारी गोलीबारी हो रही है। इसके बाद तोरखम बॉर्डर टर्मिनल (Torkham Border Terminal) को किसी भी तरह के यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ‘द खुरासान डायरी’ (The Khorasan Diary) के मुताबिक, नाम न छापने की शर्त पर पाकिस्तान (Pakistan) के सीनियर अधिकारी ने बताया कि सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को शांत करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं । अफगानिस्तान (Afghanistan) में जबसे तालिबान सत्ता में आया है, तभी से दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं।

Breaking: Heavy firing between Afghan Taliban & Pak Army along Torkham border point, reports of casualties to both sides. Border crossing closed for all kinds of traffic. pic.twitter.com/VjncDuwOIF

बीते साल अप्रैल में पाकिस्तान सेना (Pakistan Army) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) के खोस्त और कुनार में एयरस्ट्राइक कर तालिबान के 36 लोगों को मार दिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने एयरस्ट्राइक की बात को सिरे से खारिज कर दिया था।

#BREAKING

Pakistan's security forces responded effectively to cross-border fire originating from #Afghanistan at the border terminal of #Torkham, resulting in the shutdown of the border for all types of traffic. pic.twitter.com/5iYXnnD4Fx

— South Asian Perspective (@SAnPerspective) September 6, 2023