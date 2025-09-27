  1. हिन्दी समाचार
  2. Bigg Boss 19
  3. Bigg Boss 19: पहले झगड़ा फिर प्यार…लड़ाई के बाद तान्या मित्तल जाहिर की अमाल मलिक के लिए जज्बात!

Bigg Boss 19: पहले झगड़ा फिर प्यार…लड़ाई के बाद तान्या मित्तल जाहिर की अमाल मलिक के लिए जज्बात!

सुपरस्टार  सलमान खान का शो लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है।  वहीं इस शो में तान्या मित्तल और अमाल  मालिक के बॉंडिंग को लेकर चर्चायें हो  रही हैं। दोनों के रिश्तों को  बीच में अमाल ने तान्या के साथ शादी पर कहा था की इससे अच्छा तो मैं स्विमिंग पूल में डूब जाऊँ । लेकिन घर में कुछ ऐसा हुआ की दोनों के रिशों को लेकर एक बार फिर अफवाहों को हवा मिल  गयी है ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सुपरस्टार  सलमान खान का शो  बिगबॉस 19 लगातार  लाइमलाइट में बना हुआ है।  वहीं इस शो में तान्या मित्तल और अमाल  मालिक के बॉंडिंग को लेकर चर्चायें हो  रही हैं। इस  सब को लेकर जब शहबाज बदेसा ने  शादी का सवाल जिसपर  अमाल  ने कहा  इससे अच्छा तो मैं स्विमिंग पूल में डूब जाऊँ । घर में कुछ ऐसा हुआ की दोनों के रिशों को लेकर एक बार फिर अफवाहों को  हवा मिल  गयी है ।

पढ़ें :- BB 19 Eviction: नीलम या अशनूर नहीं, बल्कि घर से बेघर हुआ ये सदस्य, अमाल और बसीर को गौहर खान दी शक्त निर्देश

बता दें की बिगबॉस के घर में  दो अच्छे दोस्तों, अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच बहस होती हुई नजर आई. जिससे अमाल बहुत जख्मी  होता है और टूट जाता है।  लेकिन बाद में, वे गले मिलते हैं और अपने मज़बूत रिश्ते का सबूत देते हैं।बीते एपिसोड में देखा गया कि तान्या और जीशान गार्डन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जीशान उसी दौरान तान्या से पूछते हैं कि क्या तुमने उससे कहा था कि तुम उसे वोट दोगी।  तान्या जवाब में कहती हैं कि मैंने तो बस मजाक-मस्ती में कहा था. तभी अमाल आकर कहते हैं कि हम लोगों को डराती है, मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए।  यहीं से तान्या और अमाल के बीच बहस शुरू होती है।

अमाल और तान्या के बीच हुई बहस

अमाल की बात सुनते ही तान्या नाराज होकर उठकर जाने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे भी ऐसे दोस्त नहीं चाहिए. दोनों तरफ से गई न मैं. अपने भी नहीं रहे और वो भी. अमाल कहते हैं कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है. तान्या कहती हैं कि तू चिल्ला चुका पहले ही. तभी अमाल कहते हैं कि मैं अकेले में चिल्लता हूं, दूसरों के सामने चिल्लाना होता तो मेरी आवाज बहुत बुंलद हैं।  अमाल से बहस के बाद तान्या काफी दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं।

 तान्या ने अमाल से कही दिल की बात!

पढ़ें :- Bigg Boss 19 Elimination: बिगबॉस 19 के पाचवें हफ्ते ये कंटेस्टेंट होगा बेघर , 30 मिलियन हैं Followers

बता दें कि वहीं  नीलम तान्या को चुप करवाती है. वह कहती हैं कि रोने का नहीं, वो तुझे बहुत मानता है पागल।  तान्या रोते हुए कहती हैं कि सब कोई न कोई रीजन ढूंढ लेते हैं मुझसे नाराज होने का।  फिर अमाल आकर तान्या को गले लगाते हैं और चुप करवाते हैं।  अमाल माफी मांगते हुए कहते हैं कि सॉरी रो मत।  तान्या कहती हैं कि तू कभी खुद मेरी जगह रखकर देख. अमाल कहते हैं कि नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि फिर मैं चाहूंगा कि तू मेरी जगह आए. जैसे तू मुझे बोलती है, वैसे सभी को बोलना है।

तान्या आगे अमाल से कहती हैं कि यहां कोई मुझे हमारे रिश्ते के बारे में बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बुराई इस लड़के तक नहीं आने दूंगी कि कहीं ये टूट ना जाए. बता दें, काफ दिनों से अमाल और तान्या की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं. दोनों की दोस्ती, दोस्ती से ज्यादा नजर आती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19: पहले झगड़ा फिर प्यार…लड़ाई के बाद तान्या मित्तल जाहिर की अमाल मलिक के लिए जज्बात!

Bigg Boss 19: पहले झगड़ा फिर प्यार…लड़ाई के बाद तान्या मित्तल जाहिर...

BB 19 Eviction: नीलम या अशनूर नहीं, बल्कि घर से बेघर हुआ ये सदस्य, अमाल और बसीर को गौहर खान दी शक्त निर्देश

BB 19 Eviction: नीलम या अशनूर नहीं, बल्कि घर से बेघर हुआ...

Bigg Boss 19 :आखिर किस बात पर भड़के गौरव खन्ना ,नए वीक किसके हाथ में होगी घर की कमान

Bigg Boss 19 :आखिर किस बात पर भड़के गौरव खन्ना ,नए वीक...

Bigg Boss 19 Elimination: बिगबॉस 19 के पाचवें हफ्ते ये कंटेस्टेंट होगा बेघर , 30 मिलियन हैं Followers

Bigg Boss 19 Elimination: बिगबॉस 19 के पाचवें हफ्ते ये कंटेस्टेंट होगा...

जाने क्यों Bigg Boss 19 को मिली लीगल नोटिस, क्या बंद हो जाएगा शो

जाने क्यों Bigg Boss 19 को मिली लीगल नोटिस, क्या बंद हो...

Bigg Boss 19 : बिगबॉस 19 में इस हफ्ते नॉमिनेट हुए 6 कंटेस्टेंट , सीक्रेट रूम बैठी नेहल ने पलट दिया गेम

Bigg Boss 19 : बिगबॉस 19 में इस हफ्ते नॉमिनेट हुए 6...