Bigg Boss 19: पहले झगड़ा फिर प्यार…लड़ाई के बाद तान्या मित्तल जाहिर की अमाल मलिक के लिए जज्बात!

सुपरस्टार सलमान खान का शो बिगबॉस 19 लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है। वहीं इस शो में तान्या मित्तल और अमाल मालिक के बॉंडिंग को लेकर चर्चायें हो रही हैं। इस सब को लेकर जब शहबाज बदेसा ने शादी का सवाल जिसपर अमाल ने कहा इससे अच्छा तो मैं स्विमिंग पूल में डूब जाऊँ । घर में कुछ ऐसा हुआ की दोनों के रिशों को लेकर एक बार फिर अफवाहों को हवा मिल गयी है ।

बता दें की बिगबॉस के घर में दो अच्छे दोस्तों, अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच बहस होती हुई नजर आई. जिससे अमाल बहुत जख्मी होता है और टूट जाता है। लेकिन बाद में, वे गले मिलते हैं और अपने मज़बूत रिश्ते का सबूत देते हैं।बीते एपिसोड में देखा गया कि तान्या और जीशान गार्डन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जीशान उसी दौरान तान्या से पूछते हैं कि क्या तुमने उससे कहा था कि तुम उसे वोट दोगी। तान्या जवाब में कहती हैं कि मैंने तो बस मजाक-मस्ती में कहा था. तभी अमाल आकर कहते हैं कि हम लोगों को डराती है, मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। यहीं से तान्या और अमाल के बीच बहस शुरू होती है।

अमाल और तान्या के बीच हुई बहस

अमाल की बात सुनते ही तान्या नाराज होकर उठकर जाने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे भी ऐसे दोस्त नहीं चाहिए. दोनों तरफ से गई न मैं. अपने भी नहीं रहे और वो भी. अमाल कहते हैं कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है. तान्या कहती हैं कि तू चिल्ला चुका पहले ही. तभी अमाल कहते हैं कि मैं अकेले में चिल्लता हूं, दूसरों के सामने चिल्लाना होता तो मेरी आवाज बहुत बुंलद हैं। अमाल से बहस के बाद तान्या काफी दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं।

तान्या ने अमाल से कही दिल की बात!

बता दें कि वहीं नीलम तान्या को चुप करवाती है. वह कहती हैं कि रोने का नहीं, वो तुझे बहुत मानता है पागल। तान्या रोते हुए कहती हैं कि सब कोई न कोई रीजन ढूंढ लेते हैं मुझसे नाराज होने का। फिर अमाल आकर तान्या को गले लगाते हैं और चुप करवाते हैं। अमाल माफी मांगते हुए कहते हैं कि सॉरी रो मत। तान्या कहती हैं कि तू कभी खुद मेरी जगह रखकर देख. अमाल कहते हैं कि नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि फिर मैं चाहूंगा कि तू मेरी जगह आए. जैसे तू मुझे बोलती है, वैसे सभी को बोलना है।

तान्या आगे अमाल से कहती हैं कि यहां कोई मुझे हमारे रिश्ते के बारे में बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बुराई इस लड़के तक नहीं आने दूंगी कि कहीं ये टूट ना जाए. बता दें, काफ दिनों से अमाल और तान्या की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं. दोनों की दोस्ती, दोस्ती से ज्यादा नजर आती है।