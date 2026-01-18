भारत में 5 दमदार 7-सीटर गाड़ियां जल्द होने वाली हैं लॉन्च, SUV लवर्स के लिए खुशखबरी

  1. हिन्दी समाचार
भारतीय बाज़ार (Indian Market) में 2026 में कई नई एसयूवी लॉन्च होने वाली है। कई नए मॉडल 4 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी की नंबर बढ़ाएंगे, वहीं कुछ सात सीटों वाली बड़ी एसयूवी भी शामिल हैं। इनमें से कई इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) होंगी तो कई पेट्रोल। ऐसे में आज हम आपको इस खबर के माध्यम से लॉन्च होने वाली 7 सीटर गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

फॉक्सवैगन टायरोन आर-लाइन

फॉक्सवैगन टायरोन आर-लाइन ब्रांड (Volkswagen Tayron R-Line brand) की फ्लैगशिप एसयूवी है और इसे टिगुआन आर-लाइन एसयूवी से ऊपर रखा जाएगा। आर-लाइन बैज से जुड़ी स्टाइलिंग के साथ ये ब्रांड को प्रीमियम तीन-रो एसयूवी सेगमेंट में लाएगी। देश में इसे CKD (क्रोनिकली-डिटैच्ड) मॉडल के रूप में लॉन्च किया जाएगा और इसमें लगभग 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा। ये इंजन 204 हॉर्सपावर और 320 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। पावर को सात-स्पीड डीसीटी के माध्यम से ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) सेटअप में ट्रांसफर किया जाएगा।

एमजी मैजेस्टर

एमजी मैजेस्टर (MG Majester) को पहली बार 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो (India Mobility Global Expo) में पेश किया गया था। अब, कंपनी 12 फरवरी को इस एसयूवी को देश में लॉन्च करने जा रही है। ये मॉडल लगभग वाहन निर्माता कंपनी की लाइनअप में ग्लॉस्टर की जगह लेगा और इसमें कई फीचर्स और ऑफ-रोड क्षमताएं होने की उम्मीद है। इसमें 2.0 लीटर का डीजल इंजन होने की संभावना है, जो 210 हॉर्सपावर की पावर और 478 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करेगा और इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन होगा।

निसान 7-सीटर एसयूवी

निसान (Nissan) भारत में टेक्टन एसयूवी और ग्रेविटे एमपीवी लॉन्च करने जा रही है। इसके बाद, कंपनी अपने सीएमएफ-बी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक नई सात-सीटर एसयूवी भी लॉन्च करेगी। ये वाहन साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा और बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाने की ब्रांड की रणनीति का हिस्सा है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट

महिंद्रा ने 2022 में भारतीय बाजार (Indian Market) में स्कॉर्पियो एन लॉन्च की थी। तब से इस एसयूवी की बिक्री काफी अच्छी रही है और अब इसका फेसलिफ्ट होने जा रहा है। इस मॉडल के टेस्टिंग मॉडल को कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है और उम्मीद है कि इसके डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसमें मौजूदा मॉडल के इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन ही बरकरार रहने की संभावना है।

रेनॉल्ट बोरेल

भारत में नई जनरेशन की डस्टर के लॉन्च के बाद, रेनॉल्ट लगभग भारतीय बाजार (Indian Market) में अपना सात-सीटर वेरिएंट ‘बोरियल’ लॉन्च करेगी। डस्टर के समान प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ये एसयूवी, डस्टर के समान इंजन और डिज़ाइन तत्वों से लैस होगी। इसमें लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और अन्य कई फीचर्स होने की उम्मीद है। इसके अलावा, ये ब्रांड को एक नए सेगमेंट में मजबूत स्थिति प्रदान करेगी।

