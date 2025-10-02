  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Bahraich : बहराइच में भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों के वाहनों में किया तोड़फोड़ , 16 पर केस दर्ज

Bahraich : बहराइच में भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों के वाहनों में किया तोड़फोड़ , 16 पर केस दर्ज

बहराइच में पिछले साल ही तरह इस  साल भी भेड़िये का  आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़ियों ने इस तरह  तूफान मचाया  है की गाँव वालों का जीना तक दुश्वार हो गया है।अब वहीं बहराइच के  मंझारा तौकली से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां  के प्यारे पुर गांव में भेड़िए के हमले में एक बच्चे एवं दंपत्ति की मौत हो गयी। इसके बाद आवेश में आकर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बता दें कि ये घटना 30 सितंबर की देर रात को हुई जहां इस घटना के बाद जांच के लिए पहुंची टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों से हाथापाई की गई।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बहराइच में पिछले साल ही तरह इस  साल भी भेड़िये का  आतंक देखने को मिल रहा है। भेड़ियों ने इस तरह  तूफान मचाया  है की गाँव वालों का जीना तक दुश्वार हो गया है।  अब वहीं बहराइच के  मंझारा तौकली से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां  के प्यारे पुर गांव में भेड़िए के हमले में एक बच्चे एवं दंपत्ति की मौत हो गयी। इसके बाद आवेश में आकर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बता दें कि ये घटना 30 सितंबर की देर रात को हुई जहां इस घटना के बाद जांच के लिए पहुंची टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों से हाथापाई की गई।

पढ़ें :- Bahraich: तीन दिन बाद घाघरा में मिला वृद्ध का शव , पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

सिर्फ इतना ही नहीं आक्रोश में आकर गाँव वाले विभाग के दो वाहनों में तोड़फोड़ किए । इस मामले में बुधवार देर शाम कैसरगंज थाने में हल्का दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अशोक कुमार सहित चार नामजद और 12 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार ने बताया कि नामजद आरोपी अशोक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बता दें कि  पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में भेड़िए के हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसे साथ ग्रामीणों ने कहा कि विभाग केवल औपचारिकता निभा रहा है, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी है। इस तरह से सलूक ने बाद आधिकारियों ने गाँव वालों से शांति बनाकर रखने की अपील कि है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Rain Alert: आने वाला है चक्रवाती तूफान! UP-बिहार समेत कई राज्यों पर दिखेगा असर

UP Rain Alert: आने वाला है चक्रवाती तूफान! UP-बिहार समेत कई राज्यों...

Bahraich : बहराइच में भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों के वाहनों में किया तोड़फोड़ , 16 पर केस दर्ज

Bahraich : बहराइच में भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों...

Bahraich: तीन दिन बाद घाघरा में मिला वृद्ध का शव , पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

Bahraich: तीन दिन बाद घाघरा में मिला वृद्ध का शव , पोस्टमॉर्टम...

ध्वजारोहण, माल्यार्पण और सफाई अभियान से गूंजा नौतनवा —गांधी-शास्त्री जयंती पर नमन

ध्वजारोहण, माल्यार्पण और सफाई अभियान से गूंजा नौतनवा —गांधी-शास्त्री जयंती पर नमन

Pandit Chhannulal Mishra Passes Away: शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 की उम्र में निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांसें

Pandit Chhannulal Mishra Passes Away: शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89...

केंद्र के बाद UP सरकार भी कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा, मिलेगा बोनस और महंगाई भत्ता

केंद्र के बाद UP सरकार भी कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा,...