एक्सीडेंट के बाद बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने दिया हेल्थ अपडेट, बोलीं- ‘मैं जिंदा हूं’

नई दिल्ली। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) शनिवार दोपहर मुंबई में एक भीषण कार हादसे का शिकार हो गईं। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आई हैं। एक्सीडेंट के बाद अपने फैंस को हेल्थ अपडेट दिया है। नोरा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई वीडियोज शेयर करके इस हादसे की डिटेल्स बताईं और कहा कि वह अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के कुछ ही घंटों बाद नोरा ने मुंबई में आयोजित डेविड गेटा के कॉन्सर्ट में अपनी परफॉर्मेंस भी दी।उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को अपनी सेहत का हाल बताते हुए इस अनुभव को ‘जीवन का सबसे भयावह और दर्दनाक पल’ बताया और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर जमकर नाराजगी जताई।

दरअसल, ये हादसा शनिवार दोपहर को हुआ। जब एक शराबी ड्राइवर ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के कुछ घंटों बाद ही नोरा ने डीजे डेविड गेटा के साथ मुंबई में स्टेज परफॉर्मेंस दी, जो उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियोज में नोरा ने इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे डरावना और ट्रॉमेटिक मोमेंट बताया।

शनिवार दोपहर करीब 3 बजे, नोरा फतेही मुंबई में डीजे डेविड गेटा के कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस देने जा रही थीं। रास्ते में एक नशे में धुत व्यक्ति ने अपनी कार उनकी कार से जोर से टक्कर मार दी। मुंबई पुलिस के अनुसार, टक्कर का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि नोरा कार की खिड़की से जा टकराईं। पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ रास ड्राइविंग और प्रभाव में वाहन चलाने के मुकदमे दर्ज किए हैं और उसे हिरासत में ले लिया है।

हादसे के बाद नोरा को पास के एक अस्पताल में फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई। इसके बाद, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई वीडियोज पोस्ट करके अपने फैंस को अपडेट दिया। नोरा ने कहा कि ‘हैलो दोस्तों, मैं बस आपको यह बताने आई हूं कि मैं ठीक हूं। हां, आज दोपहर मैं एक बहुत गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हुई थी। एक नशे में धुत व्यक्ति ने, जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसने मेरी कार को जोर से टक्कर मार दी।

इम्पैक्ट इतना तेज था कि मैं कार में उछल गई और मेरा सिर विंडो से टकरा गया। उन्होंने आगे कहा,कि मैं जिंदा हूं और ठीक हूं। कुछ माइनर इंजरी, सूजन और हल्का कंक्शन हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। यह बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन मैं यह कहने आई हूं कि ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे शराब से शुरुआत से ही नफरत है। नोरा ने माना कि यह हादसा उनके लिए काफी डरावना और सदमे से भरा था। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यह बहुत डरावना, भयानक, दर्दनाक पल था। मैं अभी भी थोड़ी सदमे में हूं। मैंने अपनी जिंदगी आंखों के सामने फ्लैश होते देखी और मैं यह किसी के लिए नहीं चाहूंगी।

हादसे और चोटों के बावजूद, नोरा ने शाम को डेविड गेटा के साथ मंच साझा करने और परफॉर्मेंस देने का फैसला किया।उन्होंने लिखा कि मैं अपने काम, अपनी एम्बिशन और किसी भी ऑपर्च्युनिटी के रास्ते में कुछ नहीं आने देती। इसलिए कोई शराबी ड्राइवर मुझे उस ऑपर्च्युनिटी से रोक नहीं सकता था। मैंने इन माइलस्टोन्स और मोमेंट्स तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है।आपको यह क्रेजी लग सकता है, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो।

नोरा ने अल्कोहल और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि दरअसल, मैं वो शख्स नहीं हूं जिसे कभी शराब या ड्रग्स, गांजा जैसी किसी भी चीज का आइडिया पसंद रहा हो, जो आपको दूसरी मानसिक स्थिति में ले जाए। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं प्रमोट करूं या इसके आसपास रहना पसंद करूं… आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। यह 2025 है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह अब भी एक चर्चा का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में, खुद मुंबई में, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने निर्दोष लोगों को मार दिया क्योंकि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। इसकी कोई छूट नहीं है।

अपने मैसेज को खत्म करते हुए नोरा ने उन सभी को थैंक यू कहा जो उनकी हालत जानने के लिए मैसेज कर रहे थे। मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहती हूं जो मेरी हालत जानने के लिए पहुंचे। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेरे फैंस जो मैसेज कर रहे हैं, मैं जानती हूं कि सब चिंतित हैं। लेकिन फिर से कहती हूं, ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो।