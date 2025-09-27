बरेली की घटना के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कि शांति की अपील

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी (Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi) ने उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हज़रत दरगाह और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान (Maulana Tauqeer Raza Khan) के घर के बाहर हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद शनिवार को शांति की अपील की है। ​​मौलाना बरेलवी ने कहा कि शांति बनाए रखना और किसी को ठेस न पहुंचाना ही पैगंबर (prophet) से प्रेम करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं किसी भी तरफ नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।

पैगम्बर-ए-इस्लाम (Prophet of Islam) से प्रेम करने का एकमात्र तरीका है कि किसी को ठेस न पहुंचाएं। न शब्दों से और न ही कर्मों से। हमारा एक ही उद्देश्य है शांति बनाए रखें। उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव और पुलिस से झड़प के बाद मौलाना बरेलवी ने मुसलमानों से पुलिस और प्रशासन के साथ टकराव से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं सभी मुसलमानों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कानून को अपने हाथ में न लेने और किसी के साथ टकराव न करने का आग्रह करता हूं। सभी लोग पैगंबर-ए-इस्लाम ने जो कहा और जो रास्ता दिखाया उसका पालन करें। इस बीच स्थानीय लोगों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के बाद यह हिंसक हो गया। एक स्थानीय मो. सादिक कुरैशी ने बताया कि नमाज़ के बाद भारी भीड़ जमा हो गई। अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी, तो पथराव भी होगा। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है। प्रशासन ने कड़ी मेहनत की। फैसल खान ने कहा कि कुछ लोग शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने यहां बैरिकेड्स लगाए थे और अचानक पुलिस ने बैरिकेड के पास खड़े एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया। जब वे उस व्यक्ति को ले जा रहे थे, तो प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पथराव की घटना की जानकारी नहीं है। स्थिति अब सामान्य है और बरेली के लोग शांतिप्रिय हैं। किसी को समझ नहीं आया कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया।

आला हजरत दरगाह और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Minister of State Suresh Kumar Khanna) ने कहा कि योगी सरकार के तहत किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार और प्रशासन निश्चित रूप से अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के एक समूह ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उनमें से कई को हिरासत में लेना पड़ा। प्रदर्शनकारी आला हजरत दरगाह और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के आवास के बाहर तख्तियां लेकर जमा हुए थे। बरेली रेंज के आईजी अजय साहनी (Bareilly Range IG Ajay Sahni) ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कुछ पथराव करने वालों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।