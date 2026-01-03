मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- देश की मशहूर शख्सियत हैं शाहरुख खान, गद्दार नहीं,बीसीसीआई के फैसले का किया स्वागत 

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात (All India Muslim Jamaat) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी (National President Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi) ने बीसीसीआई (BCCI) के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही अभिनेता शाहरुख खान का समर्थन भी किया। मौलाना बरेलवी ने कहा कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की टीम कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमान (Bangladeshi cricketer Mustafizur Rahman) के दरम्यान हुए समझौते को बीसीसीआई (BCCI) ने रद्द कर दिया है। भारत के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया है। बीसीसीआई (BCCI) ने जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया।

मौलाना बरेलवी ने अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan)  को गद्दार कहे जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan)  देश के गद्दार नहीं हैं बल्कि वो देश के वफादार हैं, देश की मशहूर शख्सियत हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी (Maulana Shahabuddin Razvi) ने फिर अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत का मुसलमान चिंतिंत है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही जुल्म ज्यादती को फौरन रोका जाए।

