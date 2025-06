भारत में पहली बार मोबाइल ऐप से हुआ मतदान; चंपारण की विभा कुमारी बनीं देश की पहली ई-वोटर

E-voting for the first time in India: चुनाव आयोग ने देश में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग कराई है। यह प्रयोग बिहार नगरपालिका आम चुनाव और उपचुनाव में किया गया है। इस दौरान विदेश में रह रहे बिहार के नागरिकों ने भी मोबाइल ऐप के जरिए मतदान किया। वहीं, नगरपालिका आम चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर औसतन 69 प्रतिशत ई-वोटिंग हुई।