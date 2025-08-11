Former Chadian Prime Minister Suxess Massara : चाड के पूर्व प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा को 20 साल की कैद

चाड के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता सक्सेस मासरा को हिंसा भड़काने वाले नस्लवादी और विदेशी द्वेषपूर्ण संदेश प्रसारित करने के आरोप में 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है।बचाव पक्ष के वकील कादजीलेम्बे फ्रांसिस ने चाड की राजधानी एन’जामेना (N’Djamena) की एक अदालत में शनिवार के फैसले के बाद संवाददाताओं को बताया कि मसरा अपनी सजा के खिलाफ अपील करेंगे।

फ्रांसिस ने कहा, “उन्हें सिर्फ अपमान और अनुचित अपमान का सामना करना पड़ा है।”

मसरा, जो पिछले वर्ष जनवरी से मई के बीच प्रधानमंत्री थे, ट्रांसफॉर्मर्स पार्टी (A Transformers Party) के प्रमुख हैं तथा चाड के वर्तमान राष्ट्रपति महामत डेबी (President Mahamat Deby) के कटु आलोचक हैं।

वर्ष 2024 में पांच महीने तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद मसरा ने नयी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दे दिया था। उन पर 67 सह-प्रतिवादियों के साथ, जिनमें से ज्यादातर उसी न्गाम्बे जातीय समूह से थे, मध्य अफ़्रीकी देश के दक्षिण-पश्चिम में स्थित लोगोने ऑक्सिडेंटल में मई में चरवाहों और किसानों के बीच झड़प का आरोप लगाया गया था। इस झड़प में 35 लोग मारे गए और छह अन्य घायल हो गए।

मसरा ने अपने विरुद्ध लगे आरोपों से इनकार किया है, जिनमें घृणास्पद भाषण, विदेशी द्वेष और नरसंहार को उकसाना शामिल है।

शनिवार को अदालत कक्ष से निकलने से पहले, उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश दिया: “दृढ़ रहो।” उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे दिन में बाद में एक “विशेष संदेश” जारी करेंगे।