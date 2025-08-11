  1. हिन्दी समाचार
Former Chadian Prime Minister Suxess Massara : चाड के पूर्व प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा को 20 साल की कैद

चाड के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता सक्सेस मासरा को  हिंसा भड़काने वाले नस्लवादी और विदेशी द्वेषपूर्ण संदेश प्रसारित करने के आरोप में 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है।

By अनूप कुमार 
